Węgry zablokowały unijną pomoc dla Ukrainy. Chcą najpierw odblokowania funduszy

Rząd Węgier zablokował we wtorek porozumienie dot. pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 18 mld euro. To element presji Węgier, by odzyskać dostęp do funduszy m.in. w ramach polityki spójności i odblokowania węgierskiego KPO – zwraca uwagę agencja Reuters.

Węgrom grozi zamrożenie 7,5 mld euro z funduszy UE – przypomina portal Euro News. KE zarzuca krajowi, że nie ukończył uzgodnionych reform dotyczących m.in. zwalczania korupcji przy dysponowaniu środkami unijnymi. We wtorek rząd Węgier zablokował porozumienie dot. pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 18 mld euro. Weto Węgier zdecydowało o odłożeniu pozostałych punktów obrad ministrów finansów UE. Chodzi o kwestię globalnego podatku minimalnego (Węgry również się mu sprzeciwiają), a także węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy o wartości 5,8 mld euro oraz zamrożenia 7,5 mld euro dla Węgier w ramach polityki spójności.

Węgry zapowiadały wcześniej, że nie zgodzą się na unijną pożyczkę dla Ukrainy i przekażą temu krajowi równowartość swojego wkładu w ramach dwustronnego porozumienia.

23 listopada w węgierskim dzienniku urzędowym opublikowano dekret. Wynika z niego, że Węgry przekażą 187 mln euro pomocy finansowej Ukrainie jako wkład w planowany pakiet wsparcia UE o wartości 18 mld euro.

Głosowania mogą odbyć się ponownie 12 grudnia br. – podaje agencja Reuters, powołując się na anonimowych unijnych urzędników.

„Nie byliśmy w stanie przyjąć pakietu jako całości, ale nie zniechęcamy się” – powiedział czeski minister finansów Zbyněk Stanjura, który pełnił funkcję przewodniczącego zgromadzenia ministrów finansów, cytowany przez portal Politico.

Dodał, że poprosi Komisję Ekonomiczno-Finansową o znalezienie alternatywnego rozwiązania, które będzie popierane przez wszystkie państwa.

Jak informowaliśmy, Komisja Europejska uznała, że Węgry nie spełniły warunków i nie wdrożyły obiecanych reform w zakresie tzw. praworządności.

30 listopada KE zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy Węgier. Zastrzegła jednak, że płatności z Funduszu Odbudowy i Odporności nie będą możliwe bez zrealizowania 27 tzw. kamieni milowych.

reuters.com / euronews.com / politico.eu / Kresy.pl