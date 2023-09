Putin: zachodnia broń nie zmieni sytuacji na froncie, tylko przedłuży konflikt

Zdaniem prezydenta Rosji, Władimira Putina, władze Ukrainy mogą zdecydować się na rozmowy pokojowe, pod naciskiem USA, gdy skończą się im rezerwy, ale w ten sposób będą raczej próbować kupić czas, żeby się dozbroić. Uważa, że kolejne dostawy broni z Zachodu jedynie przedłużają konflikt.

We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił obszerne przemówienie na Wschodnim Forum Gospodarczym we Władywostoku. Dotyczyło ono m.in. wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oświadczył, że Rosja nie może zaprzestać działań zbrojnych, gdy odpiera kontrofensywę wroga.

– Z różnych stron, ludzie z którymi rozmawiamy, mediujący lub chcący mediować mówią mi: „Jesteście gotowi zaprzestać działań zbrojnych?” Tylko jak mamy ich zaprzestać, jeśli druga strona prowadzi kontrofensywę? Co mielibyśmy zrobić? Oni będą kontratakować, a my powiemy: „A my stoimy” – powiedział Putin, cytowany przez agencję Tass. – Nie jesteśmy trockistami [którzy mówili]: „Ruch jest wszystkim, cel niczym” [właśc. to cytat z ideologa niemieckiej socjaldemokracji, Eduarda Bernsteina – red.]. To zła teoria – dodał.

Rosyjski przywódca uważa, że aby zacząć proces pokojowy, władze ukraińskie powinny najpierw znieść legislacyjny zakaz negocjacji, wprowadzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz zadeklarować, że są gotowe do rozmów.

– (…) [Sekretarz stanu USA Antony – red.] Blinken mówi, że są gotowi. Bardzo dobrze, niech więc na początek anulują ten dekret. Niech to zrobią, jeśli [z ukraińskiej srtony – red.] jest szczere pragnienie osiągnięcia czegoś poprzez negocjacje – powiedział Putin.

Twierdzi też, że Ukraińcy ponoszą wielkie straty na froncie, w ludziach i sprzęcie – rzekomo 71,5 tys. od początku konfliktu, dążąc do zajęcia jak największego terytorium. Dodał, że zachęcają ich do tego „ich zachodni patronowie”.

– A wtedy, gdy tylko ich zasoby – w ludziach, sprzęcie i amunicji – będą bliskie zeru, będą chcieli zakończyć działania zbrojne, mówiąc: „Cóż, od dawna mówimy, że chcemy rozmawiać”. Ale zaangażują się w rozmowy tylko po to, żeby [zyskać na czasie i – przyp. TASS] uzupełnić swoje rezerwy i ożywić swoją armię – twierdzi prezydent Rosji. Sam zapewnia, że Rosjanie wciąż licznie i chętnie zaciągają się do wojska.

Oświadczył też, że dostarczanie Ukrainie nowej broni z Zachodu, w tym amunicji kasetowej, pocisków ze zubożonym uranem, a nawet myśliwców F-16 nie zmieni sytuacji na froncie.

– Czy to cokolwiek zmieni? Nie sądzę. Jestem pewien, że nie. Czy to wszystko przedłuży? Tak. Inną rzeczą, która martwi, to to, że nie ma żadnych restrykcji – powiedział Putin. Wypomniał też Amerykanom, że wcześniej publicznie twierdzili, że używanie amunicji kasetowej, gdy robili to Rosjanie, jest zbrodnią wojenną. – Teraz sami dostarczają amunicję kasetową do strefy walk na Ukrainie – dodał. Jego zdaniem, ma to związek z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w USA:

– Oni za wszelką muszą pokazać, że mają jakiekolwiek rezultaty, więc naciskają Ukraińców, by dalej walczyli.

Przeczytaj: Węgierska prezydent wzywa Zełenskiego do negocjacji z Rosją

Czytaj również: Media: USA prowadziły tajne negocjacje pokojowe za plecami Ukrainy

W swoim przemówieniu Putin odniósł się też do kwestii demograficznych. Według niego, oczekiwana długość życia w Rosji rośnie: z 71 lat w 2001 roku do 73,6, a nawet powyżej 74 lat obecnie. Przyznał jednak, że kraj znajduje się w kryzysie demograficznym. Jak twierdzi, imigranci na rynku pracy w Rosji stanowią tylko 3,7 proc., zaznaczając, przy tym, że w tym kraju nie ma żadnych imigranckich gett. – Być może nie będziemy potrzebować tak wielu migrantów, jeśli wprowadzimy nowe technologie, które zmniejszają zapotrzebowanie na dużą liczbę pracowników – powiedział.

Skomentował też sytuację polityczną w USA w związku z przyszłorocznymi wyborami. Uważa, że niezależnie od tego, kto zostanie wybrany, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych względem Rosji nie zmieni się znacząco.

– Obecne władze nastroiły opinię publiczną w Ameryce antyrosyjsko. Na tym to wszystko polega. Zrobili to i teraz będzie bardzo trudno to odwrócić – powiedział prezydent Rosji. Komentując działania względem czołowego kandydata w wyborach, byłego prezydenta Donalda Trumpa, to „motywowane politycznie prześladowanie politycznego rywala” i upublicznianie problemów wewnętrznych.

Tass / Kresy.pl