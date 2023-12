WaPo: USA poprosiły o pomoc Japonię. Chodzi o pociski do systemu Patriot dla Ukrainy

Japonia zmienia zasady dotyczące eksportu uzbrojenia, co umożliwi USA przekazanie Ukrainie dodatkowych pocisków do systemu Patriot – donosi Washington Post.

W obliczu braków w ukraińskiej obronie powietrznej i problemów z rozwiązaniem impasu finansowego w Kongresie, Waszyngton w coraz większym stopniu polega na sojusznikach w kwestii zapewnienia wsparcia Ukrainie – podał we wtorek Washington Post. Medium podkreśla, że tym razem Stany Zjednoczone zwróciły się o pomoc do Japonii.

Japonia może jeszcze w tym tygodniu sformalizować zmianę dotychczasowej polityki, co umożliwi jej eksport kilkudziesięciu pocisków do systemu Patriot do USA. Zapełni to dodatkowe zapasy Waszyngtonu.

“Zapewniłoby to Waszyngtonowi elastyczność w wysyłaniu większej liczby zaawansowanych systemów obrony powietrznej na Ukrainę” – pisze WaPo.

Anonimowi amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się gazeta wskazali, że nastąpi to na prośbę administracji Bidena.

Japonia produkuje pociski do systemu Patriot na licencji firmy Raytheon.

Gazeta zwraca uwagę, że Tokio niepokoi się, że inwazja Rosji może ośmielić Chiny do podjęcia podobnych działań przeciwko Tajwanowi, więc wspiera Ukrainę.

Oczekiwana zmiana przepisów może nastąpić już w najbliższy piątek. Pociski nie zostaną wysłane bezpośrednio na Ukrainę. Japonia rozważa wysłanie kilkudziesięciu sztuk do Stanów Zjednoczonych, aby uzupełnić zapasy Waszyngtonu przeznaczone do działań na Indo-Pacyfiku – wyjaśnia Washington Post. Chodzi o pociski PAC-2 i PAC-3.

Washington Post przypomina, że prezydent USA poruszał tę kwestię podczas spotkania z premierem Japonii Fumio Kishidą w sierpniu, podczas szczytu trójstronnego, w którym uczestniczyła także Korea Południowa, a także na szczycie gospodarczym w San Francisco w ubiegłym miesiącu.

Wiosną strona ukraińska potwierdziła, że na Ukrainę dotarły systemy obrony powietrznej Patriot z USA, Holandii i Niemiec. W czerwcu br. dyrektor generalny amerykańskiej spółki Raytheon Technologies deklarował, że do końca 2024 Ukraina otrzyma pięć kolejnych zestawów tego systemu obronnego.

Senat USA nie będzie już w tym roku głosował nad pakietem pomocy wojskowej dla Ukrainy na 2024 rok, wartym 61 mld dolarów, połączonym z dodatkowymi środkami na wzmocnienie bezpieczeństwa południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Takie głosowanie mogłoby odbyć się najwcześniej na początku przyszłego roku. Przez ten czas swoją pracę będą kontynuować negocjatorzy z partii republikańskiej i demokratycznej.

washingtonpost.com / Kresy.pl