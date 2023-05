Reuters: Największy atak na Kijów od początku wojny [+VIDEO]

Rosja, przy pomocy dronów samobójców, ostrzelała w nocy cele w Kijowie – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters. Według urzędników był to największy ataki dronów na miasto od początku wojny.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters, Rosja, przy pomocy dronów samobójców, ostrzelała w nocy cele w Kijowie. Według urzędników był to największy ataki dronów na miasto od początku wojny.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że zestrzeliły 52 z 54 wystrzelonych przez Rosję dronów, nazywając to rekordowym atakiem dronami „kamikadze” produkcji irańskiej. Nie było od razu jasne, ile dronów zostało zestrzelonych nad samym Kijowem.

Zobacz też: NYT: za atakami dronów na Kreml stali prawdopodobnie Ukraińcy

Ataki przed świtem miały miejsce w ostatnią niedzielę maja, kiedy stolica obchodzi Dzień Kijowa. W tym dniu zwykle odbywają się jarmarki uliczne, koncerty na żywo i specjalne wystawy muzealne, które zaplanowano również w tym roku, ale na mniejszą skalę.

„Historia Ukrainy od dawna irytuje niepewnych siebie Rosjan” – powiedział Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na swoim kanale Telegram.

Siły Powietrzne poinformowały w Telegramie, że Rosja obrała za cel obiekty wojskowe i obiekty infrastruktury krytycznej w centralnych regionach Ukrainy, w szczególności w regionie Kijowa.

Serhij Popko, szef administracji wojskowej Kijowa, powiedział, że atak przeprowadzono w kilku falach, a alarmy powietrzne trwały ponad pięć godzin. „Dzisiaj wróg postanowił „pogratulować” mieszkańcom Kijowa Dnia Kijowa za pomocą ich śmiercionośnych UAV (bezzałogowych statków powietrznych)” – powiedział Popko na kanale komunikacyjnym Telegram.

Urzędnicy poinformowali, że kilka dzielnic Kijowa, ucierpiało w wyniku nocnych ataków.

Zobacz też: Drony w pobliżu rosyjskiej rafinerii

A Massive Shahed-136 Drone Attack is currently underway against the Ukrainian Capital of Kyiv, with City Officials stating that at least 20 Drones have so far been Shot Down by Air Defense Batteries while 1 Civilian has been Killed and 3 Injured. pic.twitter.com/r5ft7lD7pC

— OSINTdefender (@sentdefender) May 27, 2023