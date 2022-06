Mołdawia rozważy wyjście ze Wspólnoty Niepodległych Państw

Rząd Republiki Mołdawii zamierza przeanalizować normy i porozumienia dotyczące członkostwa kraju we Wspólnocie Niepodległych Państw. W tle rosyjska agresja zbrojna na Ukrainę – poinformował portal PRO TV w poniedziałek.

Jak poinformował w poniedziałek portal PRO TV, powołując się na ministra spraw zagranicznych Nicu Popescu, rząd Republiki Mołdawii zamierza przeanalizować normy i porozumienia dotyczące członkostwa kraju we Wspólnocie Niepodległych Państw. W tle rosyjska agresja zbrojna na Ukrainę.

„Integracja z Unią Europejską jest dla naszego kraju absolutnym priorytetem” – powiedział Popescu.

Zaznaczył, że kierownictwo państwa zamierza „przeanalizować” zarówno akty prawne, jak i porozumienia dotyczące członkostwa Mołdawii w WNP. Minister zwrócił jednocześnie uwagę na zmieniającą się sytuację regionalną, a mianowicie agresję Rosji wobec Ukrainy.

„Rozszerzenie jest najskuteczniejszym instrumentem UE służącym wspieraniu pokoju i zapewnianiu stabilności w kruchej Europie Wschodniej. Przyczyną powstania UE był trwały pokój, a zaangażowanie w tę misję musi zostać odnowione” – pisał w swoim artykule dla The Economist.

