Unia Europejska podejmuje kroki prawne przeciw Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska wszczęła w środę nowe kroki prawne przeciwko Wielkiej Brytanii, oskarżając Londyn o podważanie pokoju w Irlandii Północnej.

Jak stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič – „Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił akty prawne potwierdzające jego zamiar jednostronnego złamania prawa międzynarodowego” – zacytował portal telewizji France24. Polityk odniósł się w ten sposób do zaprzestania realizacji przez Londyn postanowień umowy o Brexicie w części dotyczącej wchodzącej w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej i jej relacji z Republiką Irlandii i całą UE.

Ujmując sprawę „konkretniej” Šefčovič uznał, że brytyjski rząd może swoimi działaniami „zerwać porozumienie, które chroni pokój i stabilność w Irlandii Północnej”. Jak dodał – „Otwarcie drzwi do jednostronnej zmiany umowy międzynarodowej jest również naruszeniem prawa międzynarodowego. Nazwijmy więc rzeczy po imieniu. To jest nielegalne”.

Šefčovič ocenił w ten sposób fakt, że w poniedziałek brytyjski rząd wprowadził przepisy mające na celu zmianę zasad prowadzenia handlu przez granicę Irlandii Północnej i Republiki Irlandii. Rząd premiera Borisa Johnsona twierdzi, że nie łamie prawa międzynarodowego, powołując się na „konieczność” podjęcia działań na rzecz przywrócenia instytucji władzy dzielonej w Irlandii Północnej.

Bruksela odrzuca ten argument, a jej przedstawiciel powiedział, że zostaną podjęte kroki prawne, a dwie nowe sprawy dołączą do tych, które komisja zawiesiła. Šefčovič powiedział, że UE wznowi postępowanie, które wszczęła w zeszłym roku, by kontrolować eksport niektórych produktów spożywczych z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej. „Jeśli Wielka Brytania nie odpowie w ciągu dwóch miesięcy, możemy wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości” – ostrzegł. „Po drugie, wszczynamy dwa nowe postępowania naruszeniowe wobec Wielkiej Brytanii” – dodał komisarz.

Irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney powiedział, że środowe działania UE są „wynikiem celowej strategii rządu Wielkiej Brytanii, prowokacji wobec partnerstwa”. Uznał on, że to „Nierozważne decyzje Wielkiej Brytanii w tym tygodniu zmusiły UE do zareagowania na grożące naruszenie prawa międzynarodowego z poważnymi konsekwencjami”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Kwestia Irlandii Północnej była jedną z głównych kontrowersji w czasie procesu opuszczania przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Porozumienie Wielkopiątkowe z 1998 r., który zakończyło kilkudziesięcioletni konflikt między zbrojnymi organizacjami republikanów dążących do oderwania Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii, a jej władzami, zakładało otwarcie granic między tym regionem a Republiką Irlandii. Perspektywa przywrócenia kontroli granicznych i kontroli celnych wywoływała w czasie Brexitu zaniepokojenie w Belfaście. Większość mieszkańców regionu w referendum z 2016 r., inaczej niż mieszkańcy Anglii i Walii, opowiedziała się zresztą za pozostaniem państwa w UE.

france24.com/kresy.pl