Słowacja zaprzecza zniszczeniu systemów S-300 przekazanych Ukrainie

Eduard Heger aprzeczył w poniedziałek plotkom o zniszczeniu systemu obronnego S-300, który został przekazany Ukrainie w trakcie trwającej wojny.

„Słowacja kategorycznie zaprzecza rosyjskiej propagandzie, jakoby system obronny S-300 na Ukrainie został zniszczony. To mistyfikacja. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Ukrainę” – napisał Heger w poście na Twitterze. Wcześniej, w niedzielę, 10 kwietnia, rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że systemy S-300 zostały zniszczone w mikołajowskiej osadzie Starobogdanówka oraz w Charkowskiej bazie wojskowej Czuhujiw.

Rosyjskie media podały również, że jedna ze zniszczonych wyrzutni została przekazana Ukrainie przez Słowację.

Jak informowaliśmy, premier Słowacji potwierdził w piątek, że Słowacja przekazała Ukrainie system obrony powietrznej S-300.”Chciałbym potwierdzić, że Słowacja dostarczyła Ukrainie system obrony powietrznej S-300″ – napisał Heger na Twitterze.

„Naród ukraiński odważnie broni swojego suwerennego państwa i nas też. Naszym obowiązkiem jest pomagać, a nie pozostawać w miejscu i być obojętnym wobec utraty życia ludzkiego w wyniku agresji Rosji” – dodawał słowacki premier.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.

— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022