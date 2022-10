Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie miasta. Alarm przeciwlotniczy w całym kraju [+VIDEO/+FOTO]

W poniedziałek rano media poinformowały o kolejnych rosyjskich atakach rakietowych na terytorium Ukrainy. Doniesienia wskazują, że ataki miały miejsce m.in. we Lwowie, Kijowie, Charkowie, Zaporożu, obwodzie winnickim, czerkaskim, połtawskim. Rosjanie mieli wystrzelić ponad 50 pocisków rakietowych. Portal Ukraińska Prawda podaje, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła 44 z nich.

W poniedziałek rano na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Miało to związek z kolejnymi rosyjskimi atakami rakietowymi. Doniesienia wskazują, że ataki miały miejsce m.in. we Lwowie, Kijowie, Charkowie, Zaporożu, obwodzie winnickim, czerkaskim, połtawskim. Rosyjskie pociski rakietowe zostały wystrzelone z rożnych kierunków m.in. z regionu Morza Kaspijskiego i z terytorium Rosji.

W mediach pojawiły się informacje o eksplozjach we Lwowie, Kijowie, Charkowie, Zaporożu, obwodzie winnickim, czerkaskim, połtawskim.

⚡️Explosions reported in Kharkiv, air raid sirens are on across country.

Kharkiv Mayor Ihor Terekhov said Russia „hit a critical infrastructure facility in the city.”

Cherkasy Oblast Administration also reported that a critical infrastructure site in the region was hit.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2022