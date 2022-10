Kolejny rekord inflacji. GUS podał dane za październik

Protestujący wzywali rząd do ustąpienia i zarządzenia przedterminowych wyborów, a także do opuszczenia przez Czechy Unii Europejskiej i NATO. Domagali się także rozpoczęcia jak najszybciej rozmów z Rosją na temat dostaw gazu na zimę.

Tens of thousands of people in Prague today to end the sanctions on Russia. Europeans don't want to starve and freeze for Zelensky and Ursula von der Leyen. pic.twitter.com/Hr0CigljBh