Media: Dania może kupić dla Ukrainy Leopardy 1A5

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na duńskim portalu „OLFI” 1 lutego, Dania planuje zakup 20 wycofanych z eksploatacji czołgów podstawowych Leopard 1A5, które są przechowywane w niemieckiej firmie FFG.

Jak poinformował w środę portal Olfi, Dania planuje zakup 20 wycofanych z eksploatacji czołgów podstawowych Leopard 1A5, które są przechowywane w niemieckiej firmie FFG, a następnie przekazanie ich Ukrainie.

Niemiecka firma FFG będzie dysponować zapasem 100 czołgów podstawowych Leopard 1A5, które służyły armii duńskiej. W 2010 roku FFG kupiłby w Danii 100 Leopardów 1A5 w celu odsprzedaży po wcześniejszej mobilizacji.

FFG i Flensborg 🇩🇪 kan renovere 20 🇩🇰 Leopard 1A5 til afsendelse til 🇺🇦 i løbet af 3 mdr. Kilder bekræfter over for @OlfertFischer, at @regeringDK vil sende stort tocifret antal LEO1A5 til 🇺🇦 i 2023 #dkforsvar #dkpol #Ukraine @forsvarsmin @forsvaretdk https://t.co/fmYar3znSl — Peter Ernstved Rasmussen (@ernstved) February 1, 2023

Dania zamówiła 120 niemieckich Leopardów 1A3 w czerwcu 1974 r., z których pierwszy dostarczono w marcu 1976 r., a ostatni w listopadzie 1978 r. Dania zmodernizowała Leoparda 1A3 do konfiguracji 1A5 i otrzymała kolejne 110 Leopardów 1A3 z zapasów armii niemieckiej.

Leopard 1A5 to ulepszona wersja rodziny czołgów Leopard 1. Zachowuje konstrukcję Leoparda 1, składającą się z trzech głównych części z kierowcą siedzącym z przodu po prawej stronie kadłuba, wieżą pośrodku i komorą silnika z tyłu. Czołg ma czteroosobową załogę, w tym dowódcę, kierowcę, strzelca i ładowniczego. Wersja duńska zachowuje oryginalną spawaną wieżę.

Czołg jest wyposażony w całkowicie nowoczesny system kierowania ogniem oraz w pełni skuteczny system widzenia nocnego i w złych warunków atmosferycznych. Czołg jest wyposażony w nową wieżę, która ma pomieścić cały nowy sprzęt.

Leopard 1A5 jest uzbrojony w jedno działo L7A3 kal. 105 mm, które może strzelać wszystkimi standardowymi pociskami NATO kal. 105 mm produkowanymi przez Kanadę, Francję, Niemcy, Izrael, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Czołg przewozi łącznie 60 pocisków, z czego 42 w kadłubie i 18 w wieży. Działo ma maksymalny efektywny zasięg ognia około 3000 m.

Zobacz też: Szrot o Leopardach dla Ukrainy: Finlandia i Dania zadeklarowały udział

Jak poinformowała agencja prasowa Bloomberg, niemiecki rząd podjął decyzję o zezwoleniu przedsiębiorstwom przemysłu obronnego na transfer czołgów Leopard 1 ze swoich zapasów na Ukrainę. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit powiedział to na briefingu w Berlinie w piątek. „Mogę potwierdzić, że wydano pozwolenie na eksport” – powiedział Hebestreit. „Mają takie czołgi i są gotowi je przekazać. Ale to wymaga zgody”. Dodał, że procedura jest w trakcie zatwierdzania, a szczegóły zostaną podane wkrótce.

Przypomnijmy, że niemieckie firmy sugerowały rządowi, że mogą przygotować kilkadziesiąt czołgów Leopard 1 do wysłania na Ukrainę, ale większym problemem jest brak amunicji.

Jak zaznaczyła gazeta Süddeutsche Zeitung , Rheinmetall i Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) oferują przygotowanie kilkudziesięciu czołgów Leopard 1 i mogą je umieścić na Ukrainie, ale wciąż są problemy z zakupem amunicji. Ten sam problem dotyczy niemieckich kompleksów Gepard, które Ukraina już posiada.

O problemie braku amunicji mówi się w Niemczech od dawna. Rząd obiecał przeznaczyć na ich zakup dodatkowe 20 mld euro ze specjalnego funduszu. Podczas weekendowej wizyty w Brazylii kanclerz Niemiec Olaf Scholz omawiał możliwość przerzutu przez ten kraj amunicji do czołgów na Ukrainę, ale spotkał się z odmową.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Dodajmy, że również Belgia zadeklarowała chęć dołączenia do grupy państw, które chcą przekazać Ukrainie swoje czołgi. Problem w tym, że aktualnie takowych nie posiada. Kilka lat temu sprzedała swoje ostatnie, przestarzałe czołgi Leopard 1, w liczbie 50 sztuk, prywatnej firmie. Minister obrony Ludivine Dedonder oświadczyła, że rząd bada możliwość odkupienia tych wozów, by następnie wysłać je na Ukrainę. Twierdzi jednak, że ówczesny nabywca oczekuje teraz za nie „ekstremalnie wysokiej” ceny. Powiedziała, że czołgi sprzedane po 10 tys. – 15 tys. euro za sztukę, teraz są proponowane za pół miliona euro każdy, pomimo że aktualnie nie są w pełni zdatne do użytku.

Kresy.pl/Olfi