Szef irańskiej dyplomacji na Kubie

W Hawanie spotkali się przedstawiciele dwóch państw doświadczających najostrzejszych sankcji USA. Ministra spraw zagranicznych Iranu podejmował sam przywódca Kuby.

W niedzielę prezydent Kuby, a zarazem pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kuby Miguel Díaz-Canel ciepło podejmował ministra spraw zagranicznych Iranu Hosejna Amira Abdollahijana. „To przyjemność i zaszczyt gościć was podczas waszej pierwszej wizyty na Kubie. Zawsze będziecie mile widziani w naszym kraju” – słowa kubańskiego przywódcy przytoczył portal telewizji TeleSUR.



Władz Kuby postanowiły podkreślić trwałość dobrych relacji łączących je z państwem ajatollahów, Díaz-Canel przekazał bowiem Abdollahijanowi pozdrowienia jakie do najwyższego przywódcy Iranu wystosował poprzedni pzywódca Kuby i jej partii komunistycznej Raúl Ruz, pamiętający czasy rewolucyjnego przejęcia władzy na karaibskiej wyspie.

„Jesteśmy niezależnymi i suwerennymi narodami, które trwają na naszych rewolucyjnych stanowiskach i nie przejmują się naciskami USA” – powiedział w czasie spotkania Abdollahijan. Rozmawiał on także ze swoim kubańskim odpowiednikiem Bruno Rodriguezem. Minister spraw zagranicznych Kuby podtrzymał stanowisko swojego państwa, że Iran ma prawo rozwoju programu atomowego dla celów cywilnych.



„Wymieniliśmy poglądy w kwestiachdwustronnej agendy z wolą wzmocnienia więzi przyjaźni, które jednoczą oba narody, oraz ożywienia stosunków gospodarczych i handlowych” – napisał na Twitterz Rodriguez.

Kuba i Iran utrzymują nieprzerwane stosunki dyplomatyczne od 1979 roku. Zostały one nawiązane po rewolucyjnym obaleniu szacha Mohemeda Rezy Pahlewiego, utrzymującego ściśle proameyrkańską politykę. Od początku Republiki Islamskiej miała ona jak najgorsze relacje z Waszyngtonem, a do ich całowitego zerwania doszło w 1979 po wtargnięciu irańskich studentów do ambasady USA w Teheranie i wzięciu jej pracowników w niewolę.



Administracja Obamy nałożyła na Iran kolejne sankcje w związku z rozwijaniem przez ten kraj programu energetyki jądrowej. Waszyngton twierdzi do dziś, że może on doprowadzić do skonstruowania przez Irańczyków broni masowego rażenia. W 2015 r. USA i grupie mocarstw udało się zawszeć porozumienie w sprawie kontrolowanego rozwoju irańskiego programu atomowego (JCPOA). Jednak w 2018 r. USA jednostronnie wycofały się z tego porozumienia i nałożyły na Iran rozległe i dotkliwe sankcje.

Od listopada 2021 roku trwają negocjacje w sprawie zawarcia kolejnej umowy w sprawie irańskiego sektora jądrowego, które jednak nie posuwają się do przodu.

W stosunku do Kuby USA wprowadziły blokadę wyspy po rewolucyjnym przejęciu władzy przez lewicowców Fidela Castro w 1959 r.

W zeszłym roku Kuba i Iran przeprowadziły 18 posiedzenie Wspólnej Komisji ds. Współpracy Handlowej i Gospodarczej, w ramach której podpisano 13 umów w celu przyspieszenia rozwoju technologii i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

