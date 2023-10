W ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej powstanie nowa brygada

Skoordynowane Ruchy Azawadu ogłosiły w niedzielę, że zdobyły bazę malijskiej armii w miejscowości Bamba, w północnym, pustynnym regionie Goa, podała agencja informacyjna Reutera. Powołała się ona rzecznika ruchów Tuaregów Mohameda Elmaoulouda Ramadane'go. Armia malijska przekazała natomiast, że "w okolicy Bamby trwa intensywna walka z terrorystami".

Jeśli Tuaregowie faktycznie zdobyli bazę w Bambie byłaby to już czwarta baza zajęta przez rebeliantów po koszarach w miejscowościach Lere, Dioura and Bourem, jakie były celem ataków we wrześniu. Po zagarnięciu broni i innego sprzętu koczowniczy rebelianci wycofywali się z wojskowych baz. Może to świadczyć, że dopiero przygotowują się do powstania na większą skalę.