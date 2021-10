USA: Strzelanina na uniwersytecie w Luizjanie. Jedna osoba nie żyje, kilka zostało rannych

Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka innych zostało rannych podczas niedzielnej strzelaniny na terenie kampusu Grambling State University (GSU) w Luizjanie. Do zdarzenia doszło podczas „powitalnej imprezy” – podaje CNN.

Rzecznik uczelni Tishy Arnold poinformowała, że około godz. 1:15 nad ranem czasu lokalnego na terenie kampusu padło wiele strzałów. Kilka osób zostało rannych, a zmarła jedna osoba. Jeden student został opatrzony na miejscu zdarzenia z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

„W czasie incydentu impreza powitalna była w toku w McCall Dining Center. Wszystkie obecne tam osoby schroniły się na miejscu i zostały zwolnione, kiedy tylko policja uniwersytecka wydała na to zgodę” – CNN cytuje Arnold.

Zobacz także: Strzelanina przed budynkiem Pentagonu. Nie żyje jeden policjant, wielu rannych

Śledztwo w opisywanej sprawie jest prowadzone przez policję stanową. Nie zidentyfikowano jeszcze podejrzanego.

Uniwersytet odwołał wszystkie imprezy powitalne, które miały odbywać się w niedzielę. Nie będzie też zajęć na uczelni w poniedziałek.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI

— Grambling State Univ (@Grambling1901) October 17, 2021