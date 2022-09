Ukraiński portal: Lewandowski pojedzie na Mundial pod flagą Ukrainy [+FOTO]

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, przyjął od trenera Ukrainy opaskę kapitana w ukraińskich barwach narodowych i obiecał, że pojedzie z nią do Kataru na Mundial. Popularny ukraiński portal napisał, że Lewandowski pojedzie na Mistrzostwa Świata „pod flagą Ukrainy”.

We wtorek na murawie Stadionu PGE Narodowego kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, spotkał się z byłym reprezentantem Ukrainy, a obecnie jej selekcjonerem, Andrijem Szewczenko. Ukraiński trener podziękował Lewandowskiemu za jego zdecydowane poparcie dla Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Dziękował też Polakom za wsparcie udzielane Ukrainie i Ukraińcom.

W trakcie spotkania, Szewczenko przekazał Lewandowskiemu opaskę kapitana reprezentacji Ukrainy. Poprosił go też, żeby pojechał z nią na Mistrzostwa Świata w Katarze. Kapitan reprezentacji Polski przyjął podarunek i zgodził się. Następnie, trener Ukrainy założył Lewandowskiemu opaskę na ramię. Jak wynika ze zdjęć, założył ją jednak Polakowi na odwrót, kolorem żółtym do dołu.

– Wiem, co wasz naród, prezydent, parlament i zwykli ludzie dla nas robią. Dla nas to wsparcie jest bardzo ważne. Rozmawiałem z Robertem, czy założy opaskę z flagą Ukrainy, bo to bardzo ważne dla wszystkich osób z mojego kraju, że nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Dlatego chcę wam podziękować za wszystko, co robicie. Tyle gestów, tyle realnego wsparcia – przyjęcie naszych rodaków, wszelka pomoc – to są nieocenione rzeczy. U nas jest teraz ciężko, ale widzimy, jak nasi bracia z Polski nam pomagają. Naprawdę dziękujemy wam z całego serca – mówił Szewczenko.

– Ta opaska to podziękowanie za wsparcie dla całej Polski za wsparcie sąsiadów w wojnie. Walczą o wolność, a my, znając własną historię, wiemy jak ona jest ważna. Ja już grałem w opasce w ukraińskich barwach, żeby pokazać i nagłośnić sytuację u naszych sąsiadów. Teraz otrzymałem od Andrija dowód wdzięczności, z czego jestem bardzo dumny – powiedział Robert Lewandowski. Przyznał, że nie wie, czy zagra w ukraińskiej opasce w meczu przeciwko Holandii w najbliższy czwartek, w ramach rozgrywek Ligi Narodów, ale przypomniał, że już w takiej występował, po raz pierwszy jeszcze w Bayernie Monachium. – Czuję się osobą, która wspiera i stara się pomagać Ukrainie – zaznaczył.

Kapitan reprezentacji Polski zamieścił też wpis na swoim koncie na Twiterze. Podziękował w nim Szewczence i zapowiedział, że weźmie opaskę w ukraińskich barwach narodowych na Mundial. „To będzie dla mnie zaszczyt móc zawieźć tę opaskę kapitana w barwach Ukrainy na Mistrzostwa Świata” – czytamy we wpisie „Lewego”, w języku angielskim.

Thank you @jksheva7 . It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR

Sprawę w entuzjastycznym tonie opisały media w Polsce. Również ukraińskie media odnotowały to wydarzenie, choć ogółem nie poświęcały temu tyle miejsca, co polskie serwisy.

Co ciekawe, doszło przy tej okazji do istotnej manipulacji. Jeden z popularnych na Ukrainie serwisów piłkarskich, football24.ua, podał, że Lewandowski jakoby powiedział, że pojedzie na Mundial „pod flagą Ukrainy”. Portal ten umieścił nawet tę frazę [pol. „Pojadę na MŚ pod flagą Ukrainy” – red.] w tytule artykułu. Powołuje się przy tym na wpis organizacji Laureus, z cytatem „Lewego”. Faktycznie, ten wpis oraz cytat polskiego piłkarza zostały błędnie przetłumaczone przez redakcję football24.ua na język ukraiński.

💬 “I will carry the colours of Ukraine to the World Cup. As a player & a man, I support peace & I believe such symbolic gestures matter”

Today in Warsaw, Poland captain @lewy_official received a Ukraine armband from Laureus Ambassador @jksheva7 & pledged to carry it to Qatar 🤝 pic.twitter.com/QptCowyDkz

— Laureus (@LaureusSport) September 20, 2022