Ukraiński celnik za łapówki „zamieniał” tiry z ładunkami komercyjnymi na pomoc humanitarną

Politycy PiS twierdzą, że Polska nie miała możliwości zablokowania unijnego pakietu Fit for 55. To nieprawda, a decyzja polskiego rządu z grudnia 2020 roku była krytykowana m.in. przez koalicjanta PiS - Suwerenną Polskę.

W poniedziałek na antenie Radia Zet sprawę pakietu Fit for 55 komentował szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. "W 2020 roku w grudniu przyjęto konkluzję Rady Europejskiej, którą przyjmuje się jednomyślnie, w której upoważniono Komisję Europejską do pracy nad rozwiązaniami zarysowanymi bardzo ogólnie. Jakiekolwiek zawetowanie tych konkluzji nie zastopowałoby KE w tych pracach. Natomiast te prace poszły w kierunku, który my później oprotestowaliśmy i w tej chwili skarżymy do TSUE. Nie można było w grudniu 2020 roku zablokować tych prac" - oświadczył minister.

Do jego słów odniosła się na Twitterze Anna Bryłka z Konfederacji. "Panie Ministrze w tych konkluzjach po szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2020 r. wyraźnie zapisano nowy cel klimatyczny: 'ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990'. Nie było żadnego 'ogólnego' zapisu. Premier Morawiecki mógł zawetować #FitFor55 i nie zrobił tego!" - napisała.