Ukraińcy używają platform THeMiS do rozminowywania i transportu własnych środków przeciwpancernych

Milrem Robotics, firma produkująca drony THeMIS, opowiedziała o doświadczeniach z ich stosowania podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Jak poinformowało biuro prasowe Milrem Robotics na swojej oficjalnej stronie internetowej, firma produkująca drony THeMIS, opowiedziała o doświadczeniach z ich stosowania podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Z informacji otrzymanych od firmy wynika, że naziemne platformy bezzałogowe THeMIS dostarczone Siłom Zbrojnym Ukrainy są aktywnie wykorzystywane do rozminowywania, transportu ładunków i innych zadań.

„Dostarczone na Ukrainę platformy bezzałogowe służą do oczyszczania obszarów z min przeciwpancernych i niewybuchów, transportu sprzętu do obszarów, do których nie można dojechać konwencjonalnymi pojazdami lub gdzie istnieje duże ryzyko utraty tego sprzętu” – powiedział Jüri Pajuste, odpowiedzialny za ukraiński program w Milrem Robotics.

Milrem Robotics dostarczył na Ukrainę 14 dronów THeMIS. Siedem systemów przeznaczonych jest do transportu towarów i ewakuacji rannych (CASEVAC), a siedem wyposażonych jest w sprzęt inżynieryjny produkcji francuskiej CNIM do operacji rozminowywania.

„Ewakuacja rannych i oczyszczenie trasy to dwie pracochłonne czynności, podczas których wykonujący te zadania żołnierze stają się celem dla wroga. Jednak dzięki dronom, którymi można sterować na odległość, można utrzymać żołnierzy w bezpiecznym miejscu” – dodał Pajuste.

THeMIS były również wykorzystywane przez inżynierów do transportu własnych min przeciwpancernych, aby przyspieszyć rozmieszczanie pól minowych. „Operatorzy dronów zauważyli, że terenowy, gąsienicowy THeMIS może pełnić funkcję pojazdu zamiast ciężkich ciężarówek, które mają tendencję do utknięcia. Dodatkowo jego niewielkie rozmiary i niewielka wysokość utrudniają wykrycie przez wroga, co zwiększa jego przeżywalność” – mówi Pajuste.

W listopadzie ubiegłego roku Milrem Robotics poinformował o podpisaniu z niemiecką firmą zbrojeniową Krauss-Maffei Wegmann (KMW) kontraktu na dostarczenie na Ukrainę 14 bezzałogowych pojazdów lądowych (UGV) THeMIS.

Wcześniej Milrem Robotics przekazało jeden lądowy dron THeMIS w wersji CASEVAC ukraińskiej organizacji charytatywnej.

Kresy.pl