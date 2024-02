Ukraińcy stracili kolejne miejscowości w rejonie Awdijiwki

Oddziały ukraińskie pod naporem Rosjan wycofały się z dwóch miejscowości koło utraconej wcześniej Awdijiwki.

We wtorek przedstawiciele ukraińskiej armii poinformowali, że jej oddziały wycofały się z miejscowości Stepowe i Siewerne koło utraconej prawie dwa tygodnie wcześniej Awdijiwki w Donbasie. Pierwsza z tych wiosek położona jest na północny-zachód od miasta, a druga na zachód.

Czytaj także: Daniłow: gdyby Ukraina miała F-16, nie straciłaby Awdijiwki

„Na kierunku ukraińskim nasze jednostki wycofały się z niewielkich wiosek Siewerna i Stepowe” – powiedział Dmytro Łychowij, rzecznik centrum prasowego lokalnego dowództwa Sił Obrony Ukrainy. Według niego, wcześniej koło Siewernej toczyły się ciężkie walki. Oświadczył zarazem, że ukraińska linia obrony w rejonie miejscowości Toneńke-Orłiwka-Berdyczi w tym rejonie została ustabilizowana.

Rzecznika zapytano, w jakim stopniu nowa linia obrony jest w stanie odstraszyć Rosjan i zatrzymać ich postępy. Odpowiedział, że są to informacje niejawne.

„Nie mówię, co to jest, bo czasami błędnie interpretuje się, że są to linie umocnione z dużą fortyfikacją, bo są różne szczeble obrony. To są inne linie obrony, teren jest tam korzystniejszy. Jest tam m.in. , tam jest pewna kaskada zbiorników wodnych. Warunki naturalne mogą tu pomóc” – uważa Łychowij.

Przyznał też, że na podejściach do tych linii obrony toczą się walki. Ponadto powiedział, że o ile wcześniej Rosjanie próbowali szturmować w małych grupach uderzeniowych, to w ostatnich dniach zintensyfikowali ataki i liczbę szturmujących żołnierzy. „To już grupy szturmowe w liczbie plutonu, a miejscami nawet kompanii” – dodał.

Jak pisaliśmy, w nocy na 17 lutego br., po wielu miesiącach walk, siły ukraińskie ostatecznie wycofały się ze zrujnowanego w toku działań wojennych miasta Awdijiwka w Donbasie, bronionego m.in. przez „azowców” z 3. samodzielnej brygady szturmowej. Miasto było otoczone z trzech stron, a Rosjanie byli blisko zamknięcia Ukraińców w „kotle”.

Amerykańska stacja CNN twierdzi, że Ukraińcy wycofywali się z Awdijiwki w wielkim pośpiechu. Oficerowie otrzymali rozkazy pozostawienia za sobą rannych.

Unian / Kresy.pl