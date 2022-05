Media: Finlandia zdecyduje o członkostwie w NATO 12 maja

Finlandia 12 maja podejmie decyzję o złożeniu wniosku o członkostwo w NATO – podał fiński dziennik „Iltalehti” w poniedziałek.

Prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, ma ogłosić 12 maja, że akceptuje wniosek swojego kraju o członkostwo w NATO. Następnie partie zasiadające w fińskim parlamencie ogłoszą aprobatę wobec akcesji Finlandii do NATO – podaje agencja Reuters.

Fińska konstytucja przewiduje, że polityką zagraniczną kraju oraz polityką w zakresie bezpieczeństwa kieruje prezydent we współpracy z rządem – zwraca uwagę agencja Reuters.

Decyzja dotycząca wniosku o członkostwo w NATO ma zostać formalnie podjęta na spotkaniu prezydenta Finlandii z członkami rządu. Nastąpi to po ogłoszeniu przez prezydenta i przywódców frakcji parlamentarnych aprobaty dla starań Finlandii o wejście do Sojuszu.

W Finlandii poparcie społeczne dla członkostwa w NATO wyniosło w marcu 60 proc. Stanowi to wzrost o 34 proc. w stosunku do jesieni ubiegłego roku. Ma to związek z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Przypomnijmy, że w południowo-zachodniej części Finlandii ruszyły w poniedziałek ćwiczenia zmechanizowanych wojsk lądowych Arrow 22. To prawdopodobnie największe w tym roku ćwiczenia na terenie kraju. W manewrach biorą udział oddziały z USA, Wielkiej Brytanii oraz Łotwy i Estonii. W ćwiczeniach Arrow 22 uczestniczą m.in. czołgi Leopard, Challenger 2, pojazdy bojowe Stryker i CV9035 oraz wozy opancerzone Patria.

W niedzielę szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde stwierdziła, że Finlandia prawie na pewno będzie ubiegać się o członkostwo w NATO.

Fiński dziennik Iltalehti przekazał w ubiegłym tygodniu, że Sztokholm „zasugerował, aby oba kraje wyraziły chęć przystąpienia” tego samego dnia. Helsinki zgodziły się na to. Szwedzka gazeta Expressen powołała się z kolei na źródła rządowe, które potwierdziły te doniesienia.

Informowano wówczas, że wspólne złożenie wniosków miałoby nastąpić w połowie maja, w tygodniu zaczynającym się 16 maja. Fiński MSZ odmówił komentarza w tej sprawie.

Wcześniejsze informacje dziennika The Times sugerowały, że Finlandia i Szwecja wydają się być gotowe do przystąpienia do NATO latem.

Oba kraje blisko współpracują z NATO, jednak dotąd zachowywały neutralność i kierowały się zasadą nieuczestniczenia w żadnych sojuszach wojskowych. Stanowisko krajów zmieniło się po inwazji Rosji na Ukrainę.

Na początku kwietnia br. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się ubiegać o członkostwo w NATO, sojusz gotowy jest je przyjąć bardzo szybko.

Jak informowaliśmy, fińska premier Sanna Marin oświadczyła na początku kwietnia, że ​​Rosja „nie jest sąsiadem, którym myśleliśmy, że jest”. Podkreśliła, że rosyjska inwazja na Ukrainę i groźby pod adresem Finlandii zmieniły stosunki między krajami w sposób „nieodwracalny”. Zaznaczyła, że kraj podejmie decyzję o ubieganiu się o członkostwo w NATO do końca wiosny. Rząd Finlandii planuje przedstawić parlamentowi propozycję członkostwa w tym zakresie do połowy kwietnia 2022 roku.

Na początku marca fiński prezydent Sauli Niinisto podkreślił, że Finlandia rozważa członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

W połowie kwietnia wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko oświadczył, że „Moskwa podejmie wymagane środki bezpieczeństwa i obrony, jeśli Szwecja i Finlandia przystąpią do NATO”.

Z kolei były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że w przypadku przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO Rosja będzie musiała wzmocnić swoje siły lądowe, morskie i powietrzne na Morzu Bałtyckim. „Można zapomnieć o Bałtyku wolnym od broni nuklearnej” – stwierdził.

Przypomnijmy, że już w lutym br. Rosja, ustami rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, zagroziła Finlandii i Szwecji „konsekwencjami militarnymi i politycznymi”, jeśli spróbują dołączyć do NATO.

