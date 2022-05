ONZ: na Ukrainie zginęło dotąd co najmniej 3309 cywilów

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w tym kraju co najmniej 3309 osób cywilnych – podało w piątek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR). ONZ przypuszcza, że rzeczywista liczba ofiar wśród cywilów może być znacznie większa.

Według piątkowego raportu OHCHR od 24 lutego br. do 5 maja br. potwierdzona liczba cywilnych ofiar wojny na Ukrainie sięgnęła co najmniej 6802 osób, z czego 3309 to zabici a 3493 to osoby ranne.

Wśród zabitych cywili było 1194 mężczyzn, 761 kobiet, 73 dzieci płci żeńskiej i 88 dzieci płci męskiej. Pozostałe ofiary to 73 dzieci i 1120 dorosłych, których płci nie udało się ustalić.

Wśród rannych cywili było 452 mężczyzn, 352 kobiety, 75 dzieci płci żeńskiej i 86 dzieci płci męskiej. Pozostali ranni to 169 dzieci i 2359 dorosłych, których płci nie udało się ustalić.

Zdecydowana większość ofiar padła na terenach Ukrainy kontrolowanych przez rząd w Kijowie. OHCHR podaje dane w rozbiciu na Donbas (obwody ługański i doniecki) oraz pozostałe obwody. Jeśli chodzi o część Donbasu kontrolowaną przez Ukrainę, zginęło tam 1754 cywilów, a 1732 zostało rannych. W pozostałych obwodach było to 1555 zabitych i 1761 rannych.

Na terenach Donbasu zajętych przez Rosjan oraz separatystów zginęło 108 osób cywilnych a 420 zostały ranne.

Większość ofiar ucierpiała w wyniku eksplozji, m.in. poprzez ostrzał ciężkiej artylerii i systemów rakietowych, a także w wyniku nalotów.

OHCHR uważa, że faktyczna liczba ofiar jest znacznie wyższa, ponieważ opóźniają się doniesienia o potwierdzonych ofiarach z kilku miejsc, gdzie toczą się ciężkie walki, w tym z Mariupola, Iziumu i Popasnej.

Przypomnijmy, że według obliczeń agencji Associated Press tylko w zbombardowanym Teatrze Dramatycznym w Mariupolu mogło zginąć około 600 osób cywilnych. Pod koniec kwietnia br. mer Mariupola twierdził, że w mieście mogło zginąć ponad 20 tys. cywilów.

