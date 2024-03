Ukraińcy informują o zniszczeniu rosyjskiego systemu Pancyr-S1 [+VIDEO]

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie z ataku na rosyjski system obrony powietrznej Pancyr-S1 w obwodzie biełgorodzkim w Rosji.

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało na Telegramie nagranie z ataku na rosyjski system obrony powietrznej Pancyr-S1 w obwodzie biełgorodzkim w Rosji.

Wywiad wojskowy podał, że do ataku na system obrony powietrznej doszło w pobliżu wsi Gołowczyne w obwodu biełgorodzkim.

Rannych zostało także dwóch żołnierzy armii rosyjskiej. “Po trafieniu, Pancyr został unieruchomiony, a jego załoga poniosła straty – dwóch rosyjskich okupantów zostało rannych” – napisał ukraiński wywiad.

Dzień wcześniej w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie systemu Pancyr-S1, który przewrócił na środku drogi w Soczi.

Materiał wideo zarejestrowany przez kamery monitoringu ukazuje moment, w którym system po przekroczeniu wiaduktu gwałtownie zboczył z kursu i przewrócił się na drogę.

Wstępne badania sugerują, że do nieszczęścia doszło na skutek nadmiernej prędkości, co spowodowało utratę kontroli i niewykonanie skrętu, co ostatecznie doprowadziło do przewrócenia się “Pancyra”. Następnie za pomocą dźwigu podniesiono system z powrotem do pozycji pionowej.

Zelenskyy wearing invisibility cloak pushes Pantsir S1 in Sochi 🤬🤬🤬😡😡😡 pic.twitter.com/25518cbYd5 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 29, 2024

Kresy.pl/Defence-Blog