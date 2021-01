Ukraina: patrolowce od USA z przestarzałymi radzieckimi armatami

Otrzymane przez Ukrainę od USA patrolowce tymczasowo wyposażono w przestarzałe armaty z połowy XX wieku, żeby nie były całkiem bezbronne. Jednostki mają otrzymać systemy uzbrojenia wcześniej zdemontowane przez Amerykanów.

Dwa kutry patrolowe typu Island, „Słowiańsk” i „Starobielsk”, jakie otrzymała od USA Ukraina, mają zostać wyposażone w amerykańskie uzbrojenie. Obie jednostki zostały przekazane Ukraińcom przez Amerykanów w październiku 2019 roku, ale z całkowicie zdemontowanym uzbrojeniem. Zwykle było to zautomatyzowane stanowisko artyleryjskie Mk 38 Mod 0 Bushmaster z armatą kal. 25 mm i dwoma karabinami maszynowymi M2 Browning kal. 12,7 mm.

Kutry zostały nabyte przez Ukrainę w ramach programu Excess Defense Articles Petnagonu, czyli faktycznie nieodpłatnie. Ukraińcy musieli jednak pokryć koszty remontu czy modyfikacji. Zostały one wcześniej wycofane ze służby z uwagi na wiek – zbudowano je w latach 80. XX wieku.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Żeby patrolowce nie były całkowicie nieuzbrojone, postanowiono tymczasowo zainstalować na nich przestarzałe uzbrojenie jeszcze z czasów radzieckich: armaty automatyczne M-110 kal. 25 mm z systemem ręcznego sterowania opracowanym w latach 50. XX wieku.

O tym,że sprawa uzbrojenia kutrów nabiera „skandalicznego rysu” ukraińskie media informowały już jesienią 2020 roku. Wówczas pisano, że celem podwyższenia zdatności bojowej rozważano zainstalowanie na nich radzieckich, ale zmodernizowanych systemów torpedowych SET-72, a także stanowiska artyleryjskiego AK-306 z armatą kal. 30 mm, zdemontowanych ze starych okrętów.

Obecnie planowane jest wyposażenie patrolowców w pierwotnie zainstalowane na nich systemy uzbrojenia, które zdemontowano przed przekazaniem ich Ukraińcom.

Jak pisaliśmy w listopadzie ub. roku, trzy kutry patrolowe „Island”, które w 2021 r. ukraińska marynarka wojenna ma otrzymać od USA, mogą trafić na Ukrainę z amerykańskim uzbrojeniem na pokładach. Pojawiły się też informacje o możliwości dodatkowego uzbrojenia ich w amerykańskie rakiety krótkiego zasięgu, prawdopodobnie BGM-176B Griffin. Ponadto, Ukraina planowała zmodernizować i przezbroić dwa kutry, które otrzymano już od Amerykanów.

Według przedstawicieli ukraińskiej armii, „jest wysokie prawdopodobieństwo, że kutry trafią na Ukrainę już z modułami bojowymi i zainstalowanymi na pokładzie systemami okrętowymi produkcji amerykańskiej”. Wiadomo jednak, że z uwagi na nieodległe terminy dostawy nie ma już na to zbyt wiele czasu.

Czytaj także: Marynarze ukraińskiej marynarki wojennej ponownie przejdą szkolenie w USA

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Na początku roku dowódca ukraińskiej marynarki, kadm. Ołeksij Nejiżpapa wezwał do unifikacji okrętowych systemów artyleryjskich, gdyż m.in. egzotyczne połączenie starych, radzieckich systemów z amerykańskimi, określone przez niego mianem „zoo”, wpływa negatywnie na zdolności obronne floty.

Przypomnijmy, że dwa pierwsze amerykańskie kutry patrolowe Island dotarły do portu w Odessie ponad rok temu, w październiku 2019 roku. Ceremonia przekazania kutrów odbyła się jeszcze we wrześniu 2018 roku w Baltimore przy udziale prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Jednak, jak pisaliśmy, sprawa ciągnęła się od 2014 roku, gdy dwie jednostki warte łącznie 50 mln dol. zostały Ukrainie podarowane. Pod koniec marca 2018 roku dziennikarze Radia Swoboda ujawnili, że ich przyjęcie jest opóźniane, ponieważ straci na tym budująca podobne jednostki kijowska stocznia Kuznia na Rybalskomu należąca do Petra Poroszenki i jego wspólnika Ihora Kononenki. Według dokumentów, brakowało tylko postanowienia ukraińskiego rządu zezwalającego ministerstwu obrony na wystąpienie do amerykańskich władz o transfer kutrów. Przez dłuższy czas takiej zgody nie wydano. Urzędnicy amerykańscy twierdzili, że opóźnienie wynika z opieszałości strony ukraińskiej. Prezydent Poroszenko bagatelizował te zarzuty i twierdził, że załatwiane są ostatnie formalności. Dziennikarze ujawnili ponadto, że kutry patrolowe produkowane przez zakład Poroszenki będą aż sześć razy droższe od amerykańskich, mając przy tym wyraźnie słabsze charakterystyki.

defence-ua.com / Kresy.pl