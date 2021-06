Ukraina otrzyma od USA radary przeciwartyleryjskie i drony

Departament Obrony USA zatwierdził drugą część pomocy dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. To pakiet wart 150 mln dolarów, w skład którego wchodzą radary przeciwartyleryjskie i drony.

O decyzji Pentagonu poinformował w piątek jego rzecznik, John Kirby. Powiedział, że decyzję podjęto tego samego dnia. Wyjaśnił, że pakiet pomocowy o wartości 150 mln dolarów, przyznany w ramach inicjatywy wspierania bezpieczeństwa Ukrainy, ma pomóc jej siłom zbrojnym „zachować integralność terytorialną swojego kraju i polepszyć interoperacyjność z NATO”.

Jak podano, w ramach pakietu pomocowego zaplanowano przekazanie Ukraińcom radarów przeciwartyleryjskich, kilku bezzałogowych systemów latających, a także sprzęt ochrony łączności. Nie sprecyzowano, o jakie dokładniej bezzałogowce chodzi.

Kirby zaznaczył, że jest to uzupełnienie wcześniejszego pakietu wartości 125 mln dol., ogłoszonego w marcu tego roku. Zapewnił też, że USA będą dalej wspierać Ukrainę w sferze bezpieczeństwa, w tym poprzez dostawy broni śmiercionośnej.

Swoją wdzięczność wyraził Amerykanom za tę decyzję prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze.

„Ważne wiadomości od naszych amerykańskich partnerów. Departament Obrony zatwierdził 150 mln dol. jako drugą część amerykańskiej pomocy dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa w 2021 roku. Jestem wdzięczny Białemu Domowi za ten ważny wkład w ratowanie życia naszych żołnierzy i wzmacniania zdolności ukraińskiej armii” – napisał Zełenski.

