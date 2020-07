Protestujący w Nowym Jorku wzywali do zniesienia policji, Izraela i amerykańskiego rządu [+Video]

Setki osób wzięło udział w proteście przeciwko aneksji ziem Zachodniego Brzegu przez Izrael – poinformował w sobotę Times of Israel. Aktywiści wzywają do zniesienia policji, Izraela i amerykańskiego rządu.

Jak poinformował w sobotę portal Times of Israel, setki osób wzięło udział w pro-palestyńskim wiecu w Nowym Jorku w dzielnicy Brooklyn, zorganizowanym na fali ruchu „Black Lives Matter”.

Podczas pro-palestyńskiej demonstracji na Brooklynie w tym tygodniu uczestnicy wezwali do zlikwidowania państwa żydowskiego, a także Stanów Zjednoczonych, protestujący powtarzali hasło: „Z Gazy do Minnesoty – Intifada na całym świecie!”.

1/2 At Brooklyn “No to Annexation” Rally, Speakers Call to Abolish Police, Israel, and U.S. Government, Crowd Chants: “Death to America!”, “Millions of Martyrs Are Marching to Jerusalem!”; Activist: When a Precinct or a Cop Car Burns, It Feels Closer to Palestine pic.twitter.com/OQUnGtV5jS — MEMRI (@MEMRIReports) July 2, 2020

Zobacz też: Doradca prezydenta Palestyny ostrzega przed wybuchem trzeciego powstania

Według policyjnych szacunków kilkaset osób wzięło udział w wiecu 1 lipca o nazwie „Dzień Gniewu” w dzielnicy Nowego Jorku w odpowiedzi na plany Izraela w sprawie aneksji części Zachodniego Brzegu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pierwotnie zamierzał rozpocząć działania właśnie w ten dzień, ale został on przełożony z powodu wątpliwości w rządzie i protestów.

„Ziemia, na której Izrael istnieje, jest skradziona. Ziemie z 1948 roku są kradzione – Jaffa, Hajfa, Tel Awiw zostały skradzione. Nie chcemy wracać do naszych domów w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Chcemy tego wszystkiego” – mówiła podczas wiecu jedna z organizatorek.

2/2 At Brooklyn “No to Annexation” Rally, Speakers Call to Abolish Police, Israel, and U.S. Government, Crowd Chants: “Death to America!”, “Millions of Martyrs Are Marching to Jerusalem!”; Activist: When a Precinct or a Cop Car Burns, It Feels Closer to Palestine pic.twitter.com/WL4tU5Riu0 — MEMRI (@MEMRIReports) July 2, 2020

Dequi Kioni Sadiki, żona byłego członka Czarnych Panter Sekou Odinga, przekonywała, że: „Europejscy Żydzi, którzy okupują, zabijają i nadal zmuszają miliony Palestyńczyków do przebywania w obozach zwanymi obozami dla uchodźców, są krewnymi Europejczyków, którzy porwali, dokonali rzezi i zmusili miliony Afrykańczyków i rdzennych mieszkańców do niewolnictwa”.

Inny lewicowy działacz przekonywał do konieczności zniesienia policji, zniesienia syjonistycznego państwa Izraela i rządu Stanów Zjednoczonych, tłum wiwatował po jego słowach.

Palestine March in Brooklyn,, it’ll always be Free Palestine 🇵🇸🤝 pic.twitter.com/vdLcNtumcn — BLM || Z (@okokalrightZain) July 2, 2020

Zobacz też: Watykan protestuje przeciwko aneksji ziem Palestyny przez Izrael

Kresy.pl/Times of Israel