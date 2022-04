Ukraina gotowa na potencjalne spotkanie Zełenski-Putin w Turcji

Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba, wyraził zadowolenie z organizowanych przez Turcję negocjacji rosyjsko-ukraińskich i przyznał, że gdyby Turcji udało się zorganizować spotkanie Zełenski-Putin, to Ukraina jest gotowa na taką inicjatywę.

Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, pochwalił Turcję, a przede wszystkim jej prezydenta, Recepa Tayyipa Erdogana, za organizację rosyjsko-ukraińskich negocjacji w Turcji. Jego zdaniem, Erdoganowi udało się stworzyć „właściwą atmosferę” dla takich rozmów.

– Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Turcji za jego starania. Mogę powiedzieć otwarcie, że właśnie dzięki temu, że osobiście zajął się kwestią rozmów między Ukrainą a Rosją, udało się je przenieść z Białorusi do Turcji. To jednoznacznie pozytywna decyzja. A także stworzyć, mówiąc dyplomatycznie, właściwą atmosferę podczas samych negocjacji, dlatego że zwrócił się do uczestników przed tym, jak zaczęły się rozmowy – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.

Minister przyznał, że w takim kontekście, Ukraina pozytywnie ocenia turecką inicjatywę, by zorganizować w Turcji spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji.

– Ze względu na te sukcesy tureckiej dyplomacji, oczywiście, jeśli uda mu się zorganizować spotkanie prezydentów [Wołodymyra] Zełenskiego i [Władimira] Putina w Turcji, to z zadowoleniem przyjmiemy taką inicjatywę – oświadczył Kułeba.

Według agencji Unian, deklaracja ze strony Kułeby padła przy okazji jego wizyty w Warszawie, podczas transmitowanej w mediach społecznościowych konferencji prasowej.

W czwartek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że jest w pełni zdeterminowany, by przeprowadzić rozmowy z przywódcami Ukrainy i Rosji i zjednoczyć ich, by zakończyć rozlew krwi. W piątek Erdogan oświadczył z kolei, że prezydenci Zełenski i Putin mogą w najbliższym czasie spotkać się w Stambule. Jego zdaniem, uzgodnienia poczynione na rozmowach delegacji obu krajów dają podstawę do spotkania na poziomie prezydentów.

Erdogan wyraził przy tym gotowość Turcji do stania się jednym z państw-gwarantów nowego układu jaki zostałby zawarty między Rosją a Ukrainą, choć zaznaczył, że konieczne jest jeszcze głębsze zastanowienie się nad tą formułą. Turcję, jako jednego z możliwych stron gwarantujących nowy ład między Ukrainą i Rosją, wskazał już przedstawiciel Kijowa prowadzący rozmowy z Rosjanami. Turecki przywódca był natomiast sceptyczny co do możliwości przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Ostatni runda negocjacji rosyjsko-ukraińskich odbyła się w niedzielę w Stambule. Otwierał ją właśnie Erdogan. Była to szósta runda rozmów rosyjsko-ukraińskich od wybuchu wojny. Dwie z nich zostały przeprowadzone w trybie wideokonferencji. Pierwsza odbyła się 28 lutego, to jest cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiego ataku.

Unian / Kresy.pl