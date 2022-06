Ukończono pierwszy odcinek płotu na granicy estońsko-rosyjskiej [+WIDEO]

W prowincji Võru ukończono pierwszy odcinek ogrodzenia o długości 23,5 km na granicy Estonii z Rosją – informuje „Baltic Times”.

Zgodnie z umową podpisaną między policją i strażą graniczną a dwoma wykonawcami w 2020 roku 23,5-kilometrowy odcinek od styku granic Estonii, Łotwy i Rosji do przejścia granicznego Luhamaa miał zostać ukończony do 2023 roku. Pierwszy etap prac udało się jednak ukończyć rok wcześniej niż planowano.

#Estonia has completed the first fortified section of its border with #Russia ahead of schedule. pic.twitter.com/j2CgtMzTJ4

— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2022