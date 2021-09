Estonia: pierwszy odcinek ogrodzenia na granicy z Rosją prawie gotowy

Pierwszy odcinek ogrodzenia na granicy Estonii z Rosją jest już prawie gotowy. Decyzja o powstaniu płotu jest związana z kryzysem migracyjnym, z którym mierzą się także Polska i Litwa oraz planem modernizacyjnym estońskiej granicy.

Estonia prawie ukończyła pierwsze 23 km wykonanego ze stali ogrodzenia o wysokości 2,5 metra zwieńczonego drutem kolczastym. Jak przekazał fiński publiczny nadawca YLE, w kolejnym etapie projektu do 2025 r. przewidziano budowę kolejnych 35 km bariery. Estońska granica z Rosją wynosi ok. 330 km, z czego ok. 130 km to granica lądowa.

Egert Belitšev, zastępca dyrektora generalnego ds. ochrony granic w estońskiej policji i straży granicznej powiedział w rozmowie z YLE, że budowa płotu to tylko część planowanej reformy na granicy – do 2027 roku Estończycy chcą zamontować działający w czasie rzeczywistym monitoring.

Od czasu kryzysu migracyjnego z 2015 roku w całej UE nie rozpoczęły wzmacniania swojej wschodniej granicy jedynie Finlandia, Słowacja i Rumunia.

Jak informowaliśmy w 2015 roku, departament policji i ochrony granic Estonii zapowiedział, że zamierza co najmniej dwie trzecie lądowej granicy z Rosją zagrodzić płotem o wysokości 2,5 metra. Wszystko po to, aby zapobiec naruszeniom granicy ze strony sąsiada. Płot miał powstać do 2018 roku. Deklaracja podjęcia działań padła w związku z porwaniem przez Rosjan estońskiego oficera służby bezpieczeństwa Estonia Kohvera na trudno dostępnym i źle oznakowanych odcinkach granicy.

Prace przygotowawcze rozpoczęto jednak dopiero w 2017 roku. Ostatecznie w marcu 2020 roku, estońskie Eesti Rahvusringhääling poinformowało o wygranym przetargu na budowę I etapu ogrodzenia na granicy estońsko-rosyjskiej – budowa płotu ruszyła latem tego samego roku. Wedle przewidywań 23,5 km odcinek miał zostać ukończony w ciągu trzech lat.

Kresy.pl / euroactiv.pl