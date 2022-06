Niespodziewana wizyta Borisa Johnsona w Kijowie [+FOTO]

Brytyjski premier przyjechał do Kijowa zaledwie dzień po przywódcach Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przybył w piątek do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą – poinformował ukraiński portal Europejska Prawda.

Johnson odwołał zaplanowane na piątek wieczorem spotkanie w Doncaster z torysowskimi politykami i przedstawicielami biznesu, aby przyjechać na Ukrainę. O przyjeździe premiera Wielkiej Brytanii do Kijowa poinformował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Johnson także zakomunikował, że jest w ukraińskiej stolicy. „Panie Prezydencie, Wołodymyrze, dobrze jest być znowu w Kijowie” – napisał na Twitterze.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022