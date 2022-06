Macron zadzwonił do Dudy. Rozmawiali o Ukrainie

W Rumunii przebywa obecnie około 500 francuskich żołnierzy, którzy mają wzmacniać zdolności obronne tego państwa i wzmacniać odstraszanie NATO. I właśnie z nimi spotkał się we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron.

"To, co wspólnie zrobiliśmy – to, co Francja była w stanie zbudować dzięki wam – jest poczuciem zaangażowania, zobowiązaniem do ochrony Europy” – powiedział Macron - „Ponieważ będąc w stanie działać tak szybko i skutecznie, mogliście dokonać tego, wzmocnić nasze obecne partnerstwo, ale także zbudować to, co jest prawdopodobnie najtrwalszą i najcenniejszą rzeczą, która może związać narody i armie, to jest zaufanie”.