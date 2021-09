TV Republika wycofała program, który krytykował politykę energetyczną rządu

Mimo zapowiedzi, w czwartek o godzinie 21:30 TV Republika nie wyemitowała programu „Otwartym tekstem” Ewy Stankiewicz, w którym dziennikarka podczas rozmowy z ministrem Piotrem Naimskim krytykowała politykę energetyczną rządu.

W czwartek o godzinie 21:30 TV Republika powinna wyemitować program „Otwartym tekstem” Ewy Stankiewicz, telewizja jednak tego nie zrobiła, odcinek nie pokazał się również na kanele YouTube Republiki. W intrenecie można było zobaczyć jedynie zapowiedź programu, w której podczas rozmowy z ministrem Piotrem Naimskim dziennikarka krytykowała politykę energetyczną rządu, ale i ta została już usunięta.

„Program nie został oddany do kolaudacji, a to jest warunek emisji programów nagrywanych w każdej stacji” – tłumaczył w rozmowie z Wirtualnemedia.pl prezes i redaktor naczelny Republiki, Tomasz Sakiewicz. Jednak Łukasz Warzecha z DoRzeczy odpowiedział na taką informację: „To są jakieś totalne kpiny. Każdy, kto wie, jak działa Republika, wie też, że tam nie ma żadnych kolaudacji. To jakieś brednie i mydlenie oczu”.

W zwiastunie programu Ewa Stankiewicz krytykowała politykę rządu. Redakcja WM dopytywała również, czy odcinek zostanie wyemitowany w innym terminie: „Co do przyszłości to najpierw muszę program obejrzeć” – stwierdził Sakiewicz.

Mimo skasowania reklamy programu, jest ona powielana w mediach społecznościowych:

„Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej w sprawie harmonogramu wyłączeń? Kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec, na jakim jesteśmy etapie czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej?” – pytała redaktor.

„To jest system wynikający z przyjętej europejskiej polityki energetycznej-klimatycznej” – mówił minister Naimski po czym następuje kolejne, utrzymane w krytycznym tonie pytanie: „Czy to nie jest wobec tego samobójstwo, dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni jeśli 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili Europie?”.

„Gdyby nie było tych uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania” – bronił się minister.

„Zerwę pani ten program” – powiedział Piotr Naimski pod koniec trailera. Sama redaktor Stankiewicz nie skomentowała jeszcze sytuacji. Jest związana z telewizją od 2013 roku.

