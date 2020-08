Turcja: kolejny kościół zamieniony w meczet

Według oficjalnego dziennika rządowego kościół Chora (znany po turecku jako Kariye), który po II wojnie światowej służył jako muzeum, został przekazany administracji Dyrekcji ds. Religii i zostanie otwarty dla kultu muzułmańskiego.

O zmianie statusu zabytku zdecydowano w listopadzie 2019 r., kiedy to najwyższy sąd administracyjny orzekł, że decyzja z 1945 r. o zmianie jego statusu na muzeum była niezgodna z prawem. Postanowienie to jednak wykonano dopiero w piątek.

Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło tę decyzję, twierdząc, że jest „całkowicie naganna” i „prowokuje ludzi religijnych na całym świecie oraz społeczności międzynarodowe szanujące pomniki ludzkiej cywilizacji”.

Arcybiskup Ameryki Elpidophoros również potępił ruch Turcji, twierdząc, że „po tragicznym występku z Hagia Sophia, teraz klasztor Chora, ta wspaniała ofiara kultury bizantyjskiej dla świata!”

„Naród turecki nie zasługuje na tak ograniczoną politykę. Błagania i nawoływania społeczności międzynarodowej są ignorowane. Jak długo?”- napisał w piątek Elpidophoros w poście na Twitterze.

After the tragic transgression with #HagiaSophia, now the Monastery of Chora, this exquisite offering of Byzantine culture to the world! The Turkish people do not deserve such a narrow-minded policy. The pleas and exhortations of the international community are ignored. How long? pic.twitter.com/xlYJETOkYZ

