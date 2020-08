Erdogan uczci bitwę pod Manzikertem z 1071 r.

W przemówieniu wygłoszonym na zjeździe Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prezydent Turcji, Recep Erdogan, zapowiedział, że wyruszy w ślady sułtana Arp Aslana, który zwyciężył Bizantyjczyków w wielkiej bitwie pod Manzikertem w 1071 r.

Nagranie z fragmentem przemówienia opublikowane zostało przez Abdullaha Bozkurta, tureckiego dziennikarza mieszkającego w Szwecji.

#Turkey‚s President #Erdogan said today he wants to revive history & follow the footsteps of Turkish Sultan Alp Aslan who defeated the #Byzantine Empire in the Battle of Manzikert in 1071.

Erdogan will camp out in the same place as Sultan before moving to the battle field. pic.twitter.com/BRfVuhRVJG

