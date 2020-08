Pieskow: Jeśli otrucie Nawalnego jest prawdą rozpocznie się śledztwo

Jeśli potwierdzi się zatrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, rosyjskie organy ścigania rozpoczną śledztwo – poinformował w czwartek dziennikarzy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, przekazał Tass.

„Najpierw musimy poczekać na ostateczne wyniki badań, które pomogą lekarzom ustalić, co się stało, co spowodowało tę sytuację, co spowodowało, że [Nawalny] stracił przytomność. Po tym, jeżeli doszło do zatrucia i jeśli organy ścigania podejmą decyzję, będzie dochodzenie” – poinformował rzecznik.

Rzecznik Kremla odmówił komentarza w sprawie relacji kilku funkcjonariuszy organów ścigania przebywających w szpitalu, w którym obecnie leczy się Nawalny. Na pytanie, czy prezydent Rosji Władimir Putin został poinformowany o incydencie, Pieskow zauważył, że „ogólna sytuacja opisywana w mediach jest dostępna absolutnie dla każdego, jest dostępna także dla rosyjskiego przywódcy poprzez recenzje mediów, które otrzymuje regularnie”. Pieskow zauważył, że sytuacja jest przejrzysta, ponieważ „lekarze regularnie informują ludzi o tym, co robią, o stanie pacjenta”.

Zapytany, czy Kreml uważa sytuację z możliwym zatruciem Nawalnego za szczególny przypadek ze względu na krytyczny stosunek opozycyjnego polityka do obecnego rządu, Pieskow powiedział, że „obecny rząd ma wielu krytyków” wśród obywateli Rosji. „Oczywiście, jeśli życie obywatela Rosji jest zagrożone, sytuacja jest poważna. Zarówno lekarze, jak i stróże prawa traktują wszystkich obywateli jednakowo poważnie” – podsumował rzecznik Kremla.

„Lekarze robią wszystko, co trzeba, zaangażowani są najlepsi lekarze w Omsku” – zaznaczył Pieskow, dodając, że według doniesień medialnych pracownicy medyczni w Omsku konsultują się z ekspertami z Moskwy. „Z pewnością życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, jak każdemu obywatelowi naszego kraju” – dodał rzecznik Kremla. Pieskow poinformował również, że gdyby Kreml lub rosyjskie Ministerstwo Zdrowia otrzymały wniosek o przeniesienie Nawalnego do zagranicznego szpitala, zostanie to niezwłocznie rozpatrzone.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, czołowy rosyjski opozycjonista i krytyk rządów „Jednej Rosji” Aleksiej Nawalny przebywa nieprzytomny na oddziale intensywnej terapii w Omsku.

O sytuacji czołowego rosyjskiego opozycjonisty poinformowała w czwartek rano jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Jej relację przytoczyła telewizja Dożdż. Według niej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia polityka samolot lądował w Omsku. Prosto z lotniska Nawalny został przewieziony do lokalnego szpitala. Trafił na oddział intensywnej terapii.

⚡Сегодня в аэропорту Омска экстренно сел самолёт S7 из-за того, что у Алексея Навального, который в это время находился на борту, резко ухудшилось самочувствие.

У него токсическое отравление pic.twitter.com/H5TXd6ZEQs

— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 20, 2020

Nawalny zaczynał swoją aktywność w liberalnej partii Jabłoko. W 2011 roku był jednym z wybijających się uczestników antykremlowskich protestów w Moskwie. Założył Fundację lustrującą majątki czołowych rosyjskich urzędników w tym byłego premiera Dmitrija Miedwiediewa. Jej raporty sugerowały, że posiadają oni majątki znacznie większe niż umożliwiają to ich oficjalne dochody. We wrześniu 2013 r. wziął udział w wyborach na mera Moskwy, w których zajął drugie miejsce zdobywając 27,24 proc. głosów. Nawalny był dwukrotnie skazywany w procesach karnych na kary pozbawienia wolności, zawieszane warunkowo, za przestępstwa gospodarcze. Wyroki zostały zakwestionowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Kresy.pl/Tass