Turcja formalnie ratyfikuje członkostwo Szwecji w NATO

Turcja opublikowała w czwartek w dzienniku urzędowym akt zatwierdzający członkostwo Szwecji w NATO, finalizując ratyfikację, która przybliża wcześniej niezaangażowany kraj o krok do przystąpienia do sojuszu wojskowego.

Jak przekazał portal ABCNews, Turcja opublikowała w czwartek w dzienniku urzędowym akt zatwierdzający członkostwo Szwecji w NATO, finalizując ratyfikację, która przybliża wcześniej niezaangażowany kraj o krok do przystąpienia do sojuszu wojskowego.

We wtorkowym głosowaniu turecki parlament zatwierdził przystąpienie Szwecji do UE. Partia rządząca stwierdziła, że kluczem do uzyskania akceptacji było ostrzejsze stanowisko tego kraju nordyckiego wobec kurdyjskich bojowników.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan również już wcześniej powiązał ratyfikację z chęcią Turcji zakupu myśliwców od Stanów Zjednoczonych.

Jak podał w czwartek szwedzki rząd – premier Szwecji Ulf Kristersson zgodził się spotkać ze swoim węgierskim odpowiednikiem Viktorem Orbánem, aby omówić wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO i inne kwestie dwustronne.

W liście do Orbána Kristersson przyjął zaproszenie, które otrzymał na początku tego tygodnia i zaproponował zorganizowanie spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu.

„Zgadzam się z Państwem, że przydałby się intensywniejszy dialog między naszymi krajami” – podkreślił premier Szwecji.

23 stycznia premier Węgier Viktor Orbán zaprosił premiera Szwecji Ulfa Kristerssona do Budapesztu w celu omówienia wniosku Szwecji o członkostwo w NATO.

Od czasu wojen napoleońskich Szwecja nie uczestniczyła w żadnym konflikcie zbrojnym. Neutralność proklamowała oficjalnie w 1834 r. Do rezygnacji z tego statusu skłoniła Szwedów inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę, jaka nastąpiła 24 lutego 2022 r. Już w maju tego roku Szwecja złożyła wniosek o dołączenie do NATO. Tego samego dnia zrobiła to Finlandia.

O ile ta druga oficjalnie dołączyła do Sojuszu jeszcze w kwietniu zeszłego roku, Szwecja nadal pozostaje w poczekalni. Jej akces już na początku zablokowała Ankara. Turcy uznali bowiem, że Szwecja wspiera Partię Pracujących Kurdystanu (PKK) i Ludowe Oddziały Obrony (YPG), które uznają za terrorystyczne i zagrażające Turcji separatyzmem.

Sztokholm częściowo ugiął się pod presją Ankary, dokonując w grudniu 2022 r. ekstradycji członka Partii Pracujących Kurdystanu do Turcji. Według doniesień mediów, mężczyzna był wcześniej skazany na ponad sześć lat więzienia w Turcji za przynależność do PKK. Następnie udało mu się uciec do Szwecji, gdzie złożył wniosek o azyl. Żądanie to zostało jednak odrzucone przez władze szwedzkie. Po zatrzymaniu przez szwedzką policję został poddany ekstradycji i przybył do Stambułu, gdzie został zatrzymany przez turecką policję.

Ratyfikacja ze strony Turcji nie jest jeszcze końcem kłopotów Szwedów na drodze do NATO. Ich przystąpienia nie ratyfikowały także Węgry. W lipcu wyraźnie ujawniło się, iż węgierskie Zgromadzenie Narodowe zwleka z jej przeprowadzeniem. Ewentualna zgoda jest częścią gry politycznie premiera Węgier Viktora Orbana z instytucjami Unii Europejskiej podejmującymi działania przeciwko temu państwu.

Czytaj także: Orban zaprosił szwedzkiego premiera. Chce rozmawiać o akcesji Szwecji do NATO

Kresy.pl/ABCNews