Minister spraw wewnętrznych Turcji oskarża USA o stanie za zamachem stanu z 2016 roku

Minister spraw wewnętrznych Turcji oskarżył Stany Zjednoczone o to, że stoją za nieudanym zamachem stanu w 2016 roku, za który Ankara obwinia muzułmańskiego kaznodzieję i biznesmena – poinformowała agencja prasowa Reuters w czwartek.

W szybkiej odpowiedzi Departament Stanu USA stwierdził, że oskarżenie jest „całkowicie fałszywe”.

W próbie obalenia prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i jego rządu 15 lipca 2016 roku zginęło ponad 250 osób Zbuntowani żołnierze zarekwirowali wtedy samoloty bojowe, helikoptery i czołgi, aby przejąć instytucje państwowe.

Ankara od dawna obwinia kaznodzieję Fethullaha Gulena, byłego sojusznika Erdogana mieszkającego w Pensylwanii i rozpoczęła szeroko zakrojone rozprawienie się z jego siecią, którą Ankara nazywa „Fethullah Terrorist Organisation (FETO)”. Gulen zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu.

Minister spraw wewnętrznych Sulejman Soylu powiedział portalowi Hurriyet, że Stany Zjednoczone zdołały wesprzeć zamach stanu, podczas gdy sieć Gülen’a przeprowadziła go, dodając, że „Europa była entuzjastycznie nastawiona do tego” – potwierdzając pogląd, który wyrażał od czasu nieudanego zamachu stanu. „Jest oczywiste, że Stany Zjednoczone stoją za 15 lipca. To FETO wykonało to na ich rozkaz” – powiedział.

Departament Stanu USA przekazał w oświadczeniu: „Stany Zjednoczone nie brały udziału w próbie zamachu stanu w Turcji w 2016 roku i natychmiast go potępiły. Niedawne przeciwne twierdzenia wysuwane przez wyższych urzędników tureckich są całkowicie fałszywe. ”

Stwierdzono, że „bezpodstawne i nieodpowiedzialne roszczenia USA do odpowiedzialności za wydarzenia w Turcji są niezgodne ze statusem Turcji jako sojusznika NATO i strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych”.

Waszyngton wielokrotnie odrzucał tureckie żądania ekstradycji Gulena, powołując się na brak wiarygodnych dowodów z Ankary.

