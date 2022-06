Premier zamierza rozmawiać o przesmyku suwalskim na szczycie UE

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przed rozpoczęciem szczytu UE, że oprócz kwestii wsparcia Ukrainy, Polska poruszy kwestię przesmyku suwalskiego, wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz kryzysu energetycznego i żywnościowego.

W czwartek rozpoczął się w Brukseli dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Jak pisaliśmy, głowy państw Unii Europejskiej podjęły decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do członkostwa w UE.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zamierza poruszyć na nim temat przesmyku suwalskiego. Przypomnijmy, że w poniedziałek portal Politico uznał przesmyk za „najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi” w obecnych czasach. Zdaniem serwisu, stanowi on słaby punkt NATO, z czego zdaje sobie sprawę prezydent Rosji, Władimir Putin.

– Dzisiaj Polska razem z Litwą jest w epicentrum tego dyplomatycznego starania się o wzmocnienie flanki wschodniej NATO, ale także flanki wschodniej UE – powiedział szef polskiego rządu.

Przypomnijmy, że w środę Morawiecki przyznał, że przesmyk suwalski to „jedno z newralgicznych miejsc na mapie” NATO, ale jego zdaniem jest ono adekwatnie zabezpieczone. „Nie sądzę, żeby Rosja ważyła się podnieść rękę na najsilniejszy sojusz w dziejach świata” – oświadczył.

Wiadomo też, że kolejnym tematem podczas szczytu UE będą ostatnie wydarzenia związane z wojną na Ukrainie, w tym w kontekście światowego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego. Będzie też dyskusja o dalszej unijnej pomocy dla Ukrainy, w tym o wsparciu gospodarczym, wojskowym, politycznym i humanitarnym.

– Chodzi o to, żeby zabezpieczyć podstawowe funkcje państwa. Będziemy rozmawiać o pomocy w wysokości co najmniej 9 mld euro – mówił polski premier.

Rzecznik rządu Piotr Müller zwracał uwagę, że Polska podkreśla konieczność utrzymania rosnącej presji sankcyjnej na Rosję w odpowiedzi na jej agresję na Ukrainę, a także wsparcia technicznego, wojskowego i polityczno-dyplomatycznego dla Ukrainy, w tym perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej oraz przyszłej odbudowy tego kraju.

Dodajmy, że liderzy państw członkowskich UE będą rozmawiać o sytuacji gospodarczej i zaleceniach dla poszczególnych krajów w ramach semestru europejskiego 2022. Rzecznik polskiego rządu powiedział, że w ramach dyskusji na szczycie strefy euro z udziałem wszystkich państw UE szefowie państw i rządów omówią obecne perspektywy gospodarcze.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

– W kontekście ostatnich ograniczeń przesyłu gazu przez Rosję do kolejnych państw UE możliwe jest również podniesienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz inflacji – zaznaczył Müller. – W tym kontekście Polska podkreśla konieczność zrewidowania polityki energetycznej UE, w tym rozszerzenia wykorzystania energetyki jądrowej oraz węgla, zwiększenia podaży krajowej oraz przyspieszenia budowy infrastruktury.

– Będziemy także rozmawiali o bezprecedensowym kryzysie energetycznym, który jest dzisiaj przedmiotem dyskusji we wszystkich stolicach europejskich. Putin i Rosja dążą do destabilizacji w Europie, do tego, aby poparcie społeczne, wsparcie opinii publicznej dla Ukrainy osłabło – my temu przeciwdziałamy – mówił Morawiecki.

Jak pisaliśmy, amerykański portal Politico uważa, że na terytorium Polski znajduje się „najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi”. Chodzi o Przesmyk Suwalski, obszar położony wokół Augustowa, Suwałk oraz Sejn, stanowiący bezpośrednią granicę Polski i Litwy, liczącą tam 100 kilometrów. Wspomniany obszar łączy państwa NATO, oddzielając jednocześnie Białoruś od obwodu kaliningradzkiego, który wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej. Politico uważa, że gdyby wojna na Ukrainie przeniosła się na inne państwa Europy, przesmyk stanowiłby jeden z pierwszych punktów, w które uderzyłaby Rosja.

Interia.pl / rmf24.pl / Kresy.pl