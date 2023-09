Szefowa brytyjskiego MSW: nielegalna imigracja egzystencjalnym wyzwaniem i zagrożeniem dla Zachodu

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman oświadczyła we wtorek, że niekontrolowana i nielegalna imigracja to “egzystencjalne wyzwanie” i zagrożenie dla Zachodu. Wezwała do reformy międzynarodowego systemu azylowego, gdyż nie jest on przystosowany do dzisiejszych czasów.

We wtorek Braverman wygłosiła przemówienie w Waszyngtonie. Podkreśliła, że niekontrolowana i nielegalna imigracja jest “egzystencjalnym wyzwaniem dla politycznych i kulturowych instytucji Zachodu”. “Niekontrolowana imigracja, nieodpowiednia integracja i błędny dogmat wielokulturowości okazały się toksyczną kombinacją dla Europy w ciągu ostatnich kilku dekad” – dodała.

Wskazała, że niekontrolowana imigracja obciąża finanse publiczne Wielkiej Brytanii i podwyższa ceny mieszkań. Stwarza też “zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” z powodu “podwyższonego poziomu przestępczości”.

“Żyjemy dziś z konsekwencjami tej porażki. Widać to na ulicach miast w całej Europie. Od Malmoe, przez Paryż, Brukselę, po Leicester” – powiedziała brytyjska minister.

Przeczytaj: Media: Francja i Wielka Brytania uzgodniły umowę o walce z nielegalną imigracją

W swoim przemówieniu Braverman podkreśliła, że ​​osoby ubiegające się o azyl powinny mieć obowiązek składania wniosku w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego dotrą.

“Zdecydowana większość przeszła przez wiele bezpiecznych krajów, a w niektórych przypadkach przebywała w bezpiecznych krajach od kilku lat” – dodała.

Jak wskazała, “powinni oni przestać być traktowani jako uchodźcy przy rozważaniu legalności ich dalszego przemieszczania się”.

Szefowa brytyjskiego MSW przypomniała, że Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie uchodźców rozszerzyła definicję “prześladowania” i zwiększyła liczbę osób kwalifikujących się do uznania za uchodźców.

Zwróciła uwagę, że “bycie homoseksualistą lub kobietą i obawa przed ‘dyskryminacją’ w kraju pochodzenia wystarczy, aby kwalifikować się do ochrony”.

Oświadczyła, że “żyjemy teraz w zupełnie innych czasach” niż w 1951 roku, kiedy podpisano Konwencję Praw Człowieka ONZ, która jest podstawą międzynarodowego systemu azylowego. Wezwała do reformy międzynarodowego systemu azylowego, gdyż nie jest on przystosowany do dzisiejszych czasów.

Zobacz także: Burmistrz Londynu wyda setki tysięcy funtów na wsparcie dla imigrantów

apnews.com / reuters.com / wnp.pl / Kresy.pl