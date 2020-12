„Strażnicy” – tak będą nazywać się żołnierze Sił Kosmicznych USA

Wiceprezydent USA Mike Pence ujawnił w piątek, dwa dni przed pierwszą rocznicą powstania służby, jak będą nazywać się żołnierze Sił Kosmicznych USA. Strażnicy (ang. Guardians) pojawią się w amerykańskim wojsku obok żołnierzy (soldiers), lotników (airmen), marynarzy (sailors) i marines.

Nazwa nawiązuje do motta Air Force Space Command z 1983 roku – „Strażnicy Wysokiej Granicy”. Wielu internautom i komentatorom przywodzi jednak na myśl także film Marvela o superbohaterach pt. „Strażnicy Galaktyki”.

The opportunity to name a force is a momentous responsibility. Guardians is a name with a long history in space operations, tracing back to the original command motto of Air Force Space Command in 1983, “Guardians of the High Frontier.”

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) December 18, 2020