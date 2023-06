Straż Graniczna zatrzymała Słowaka przemycającego imigrantów

We wtorek prezydent brał udział w Niderlandach w spotkaniu z m.in. sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas konferencji prasowej został zapytany o doniesienia sugerujące, że na Białorusi powstają bazy dla najemników z Grupy Wagnera. "To jedna z głównych kwestii, które - jak liczę - omówimy na szczycie w Wilnie, a w mojej opinii wymaga to pewnych decyzji, trudno powiedzieć, czy zapadną one podczas nadchodzącego szczytu w Wilnie, bo to dosyć trudny proces, ale liczę, że omówimy tę kwestię" - oświadczył, cytowany przez portal Interia.

Wyraził opinię, że "grupa Wagnera na Białorusi i obecność Prigożyna na Białorusi, to bardzo poważny i niepokojący problem".