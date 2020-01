Strasburg: politycy Fideszu przeciwko dyskryminacji mniejszości węgierskiej na Ukrainie

Znany polityk Fideszu i współzałożyciel tej partii, Zsolt Németh, skrytykował w Strasburgu ukraińskie ustawy o języku i o edukacji, uznające je za „nieakceptowalne” i dyskryminujące wobec etnicznych Węgrów z Ukrainy. Chciałby też, żeby Komisja Wenecka przyjrzała się nowej ukraińskiej ustawie o mniejszościach narodowych.

We wtorek przewodniczący komisji spraw zagranicznych węgierskiego parlamentu i były wiceszef MSZ Węgier oraz współzałożyciel partii Fidesz, Zsolt Németh, wziął udział w zorganizowanej przez Radę Europy w Strasburgu dyskusji w formie okrągłego stołu, poświęconej kwestii praw językowych na Ukrainie. Powiedział, że choć Ukraina zaakceptowała pewne rekomendacje dotyczące zmian, która powinna wprowadzić do ustaw o języku państwowym i o edukacji, to nie wdrożyła w pełni propozycji Komisji Weneckiej w tej sprawie. Mocno skrytykował ukraińskie ustawy o języku i o edukacji. Uważa je za „nieakceptowalne” i dyskryminujące wobec etnicznych Węgrów z Ukrainy.

Németh wyraził nadzieję, że władze ukraińskie zwrócą się z prośbą do Komisji, by wydała opinię o nowej ustawie o mniejszościach narodowych, zanim zostanie ona przyjęta.

– Czas, żeby Węgry i Ukrainy zaangażowały się w rozmowach na wysokim szczeblu. Prawowici przedstawiciele Węgier i społeczności Węgrów z Zakarpacia są do tego przygotowani – zaznaczył. Dodał, że przedstawione w grudniu przez Komisję Wenecką rekomendacje były bardzo pomocne tyn, którzy uważają sprawę mniejszości narodowych za ważną.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych węgierskiego parlamentu powiedział też, że rekomendacje oraz wsparcie ze strony rządu Węgier będą pomocne w poprawie relacji węgiersko-ukraińskich i w wyeliminowaniu restrykcji względem praw etnicznych Węgrów do używania swojego ojczystego języka.

Z kolei eurodeputowana Fideszu i działaczka mniejszości węgierskiej na Ukrainie, Andrea Bocskor, wezwała, by zwrócić większą uwagę na „poważne naruszanie praw na Ukrainie”. Ostrzegła, że wdrożenie przez Ukrainę wspomnianych ustaw doprowadzi do całkowitej asymilacji mniejszości narodowych w tym kraju.

– Jeśli Ukraina chce przejść demokratyczną transformację, jeśli chce należeć do społeczności europejskiej, to będzie musiała stosować się do zasad i wywiązywać się z towarzyszących temu oczekiwań – powiedziała Bocskor. – Nie może dalej prowadzić nacjonalistycznej polityki, która utrudnia europejską integrację kraju.

Jak informowaliśmy, komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi powiedział we wtorek, że Ukraina powinna wykonać rekomendacje Komisji Weneckiej i zmienić ustawę o języku ukraińskim.

Jak pisaliśmy, Węgry i Ukraina toczą spór o dwie kontrowersyjne ustawy godzące w prawa mniejszości narodowych na Ukrainie, w tym prawa mniejszości węgierskiej. Są to ustawa o oświacie oraz ustawa o zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego (zwana ustawą językową). W obu przypadkach Komisja Wenecka wskazała, że niektóre zapisy tych ustaw godzą w prawa mniejszości. Po wejściu w życie ukraińskiej ustawy oświatowej Węgry ogłosiły blokadę integracji Ukrainy z UE i NATO do czasu zmiany kontrowersyjnych przepisów.

W przypadku ustawy językowej Komisja Wenecka uznała, że nowe prawo nie zapewnia równowagi pomiędzy wzmacnianiem języka ukraińskiego, a zabezpieczaniem praw językowych mniejszości narodowych na Ukrainie. Komisja stwierdziła, że niedopuszczalne jest przyznawanie większych praw językom niektórych niewielkich grup etnicznych określonym jako „rdzenne narodowości Ukrainy” (Tatarzy Krymscy, Krymczacy, Gagauzi), a pozbawianie tych praw grup narodowych mających swoje narodowe ojczyzny. Ciało doradcze Rady Europy doradziło też Ukrainie usunięcie zapisu o odpowiedzialności karnej za celowe zniekształcenie języka ukraińskiego w oficjalnych dokumentach i tekstach oraz do szczegółowego określenia sytuacji wyjątkowych, w których dopuszczalne jest użycie języka innego niż ukraiński (np. w komunikacji ze służbami ratowniczymi, takimi jak policja, straż pożarna, personel szpitalny itp.).

W odpowiedzi ukraiński rząd stwierdził, że nie widzi problemu w przedstawionych przez Komisję Wenecką wnioskach do ustawy językowej i że Ukraina „do pewnego stopnia” wysłucha tych rekomendacji. Zaznaczono, że przygotowywana jest ustawa o mniejszościach narodowych, w której wszelkie wnioski zostaną wzięte pod uwagę.

