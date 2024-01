Sprawa Kamińskiego i Wąsika: PKW żąda od Hołowni podstawy prawnej

Państwowa Komisja Wyborcza chce, aby marszałek Szymon Hołownia wskazał podstawę do zastąpienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

“Państwowa Komisja Wyborcza wnosi o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej, na której opiera przedmiotowy wniosek” – czytamy.

PKW argumentuje, że Szymon Hołownia wysłał pismo przed wydaniem postanowienia Sądu Najwyższego: “stąd koniecznym jest uzyskanie przez Państwową Komisję Wyborczą aktualnego stanowiska Pana Marszałka w niniejszej sprawie”.

We wtorek po godzinie 21:00, niespełna trzy godziny po tym, jak prezydent Andrzej Duda ogłosił, że ułaskawił skazanych i uwięzionych polityków PiS, byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i byłego wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika, obaj zostali wypuszczeni z zakładów karnych. Kamiński przebywał w areszcie w Radomiu, natomiast Wąsik w więzieniu w Przytułach Starych koło Ostrołęki.

Na polityków oczekiwali ich bliscy oraz politycy i sympatycy PiS. W Radomiu było to około 200 osób. Przed bramą zakładu w Przytułach Starych, według mediów, zgromadziło się około 100 osób. Po tym, jak ogłoszono decyzję prezydenta, zebrani odśpiewali hymn Polski. Zebrani wznosili takie hasła, jak: „ruda wrona orła nie pokona”; „przyjdzie kara na Bodnara”. Środowisko PiS stoi na stanowisku, że skazani politycy to więźniowie polityczni.

Kamiński po opuszczeniu zakładu karnego powiedział do zgromadzonych przed budynkiem, że jest gotów „do dalszej walki”.

– Ta walka trwa. To może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno – podkreślił były minister. – Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy – dodał. Następnie wsiadł do samochodu i odjechał.

– Czekałem na Was wszystkich pod moim oknem, żeby się z Wami pomodlić, żeby Was usłyszeć, żeby usłyszeć słowo nadziei, słowo pocieszenia. Bardzo Wam dziękuję za to, że tu byliście – mówił z kolei Maciej Wąsik. Podziękował przede wszystkim swojej żonie za to, że „była silna jak lwica”, a także swoim „kolegom parlamentarzystom”.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. „Prezydent – tym razem prawidłowo – skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko” – napisał w serwisie X (dawniej Twitter).

Wcześniej we wtorek prezydent Andrzej Duda oświadczył, że skazani i osadzeni politycy PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, „są ułaskawieni” i zaapelował do ministra sprawiedliwości o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie, włącznie z uwolnieniem polityków.

Kresy.pl