SpaceX ogranicza wykorzystanie Starlinków przez Ukrainę Starlink do celów wojskowych

Firma SpaceX podjęła kroki, aby uniemożliwić ukraińskim wojskom korzystanie z satelitarnej usługi internetowej Starlink do kontrolowania dronów w regionie podczas wojny kraju z Rosją, powiedziała w środę prezes SpaceX.

„Satelitarna usługa internetowa Starlink firmy SpaceX, która zapewniała ukraińskiej armii łączność szerokopasmową w obronie przed rosyjską armią, nigdy nie miała być uzbrojona”, powiedziała Gwynne Shotwell, prezes i dyrektor operacyjny SpaceX, podczas konferencji w Waszyngtonie.

„Jednak Ukraińcy wykorzystali to w sposób niezamierzony i nie będący częścią żadnej umowy” – powiedziała. Rozmawiając później z dziennikarzami, Shotwell odniosła się do doniesień, że ukraińskie wojsko wykorzystywało usługę Starlink do kontrolowania dronów.

„Są rzeczy, które możemy zrobić, aby ograniczyć ich zdolność do tego”, powiedziała. „Są rzeczy, które możemy zrobić i zrobiliśmy”.

Shotwell odmówiła podania, jakie środki podjął SpaceX. Dodała, że korzystanie ze Starlink z dronami wykracza poza zakres umowy, którą SpaceX ma z ukraińskim rządem, dodając, że umowa była przeznaczona do celów humanitarnych, takich jak zapewnienie szerokopasmowego Internetu szpitalom, bankom i rodzinom dotkniętym rosyjską inwazją.

„Wiemy, że wojsko używa ich do komunikacji i to jest w porządku” – powiedziała. „Ale naszym zamiarem nigdy nie było wykorzystanie ich do celów ofensywnych”.

W połowie stycznia Ukraina odebrała z Polski partię satelitarnych terminali internetowych Starlink. W skład tej partii wchodzi osiem tysięcy terminali. Starlink stał się częścią infrastruktury krytycznej Ukrainy. Dzięki terminalom nadal działają szpitale, szkoły, sfery energetyczne i społeczne.

Ponadto, dzięki Starlink, pracownicy telekomunikacji szybko przywracają łączność na terytoriach okupowanych.

Polska przekazała w grudniu Ukrainie trzecią partię terminali Starlink. „Dziękujemy władzom w Warszawie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pomoc, która została niezwłocznie przekazana w kryzysowej sytuacji” – poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal.

