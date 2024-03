Służby w domach Ziobry i innych posłów Suwerennej Polski. Jaki pisze o “gangsterskich działaniach”

W nocy z poniedziałku na wtorek statek zidentyfikowany jako kontenerowiec Dall uderzył w filar mostu w Baltimore w stanie Maryland. Most zawalił się w chwili, gdy znajdowały się na nim samochodzy.

Nurkowie oraz zespoły poszukiwawczo-ratownicze szukają ludzi w rzece Patapsco po tym, jak do wody wpadły kilka pojazdy, w tym jeden wielkości ciągnika siodłowego, powiedział Kevin Cartwright, dyrektor ds. komunikacji straży pożarnej miasta Baltimore. To skutek katastrofalnego w skutkach uderzenia statku w filar mostu Francis Scott Key Bridge, które doprowadziło do zawalenia się instalacji. Całość zdarzenia została zarejstrowana przez jedną z kamer.



Pierwsze informacje o uderzeniu kontenerowca w most naokoło 1:30 w nocy. Cartwright powiedział, że doniósł, że statek wypływający z portu w Baltimore uderzył w kolumnę na moście. Dodał, że w chwili zawalenia się na moście mógł znajdować się pojazd „wielki jak ciągnik siodłowy”. Agencja Reutera podała, że do wody wpadło co najmniej siedem pojazdów. Zespoły pracowały „metodycznie i bezpiecznie”, aby zapewnić, że „wszyscy działający na miejscu zdarzenia są bezpieczni i że możemy poczynić postępy, nie wyrządzając nikomu szkody” – powiedział Cartwright.