Służby w budynkach klasztornych sercanów. Media: ksiądz wśród zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

We wtorek służby weszły nie tylko do domów czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym byłego ministra Zbigniewa Ziobro, ale też do klasztoru księży sercanów, wykonując czynności śledcze wobec ks. Michała Olszewskiego – prezesa Fundacji Profeto, która za środki z Funduszu Sprawiedliwości budowała krytykowane przez lewicowo-liberalne media centrum pomocy Archipelag. W mediach pojawiły się informacje o zatrzymaniu ks. Michała O. i zamiarze postawienia mu zarzutów.

Jak podał portal Interia.pl, we wtorek po południu doszło do zatrzymania piątej osoby w związku z przeprowadzoną przez ABW akcją przeszukań i zatrzymań w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że przeszukano dom m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także byłego ministra środowiska Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego oraz posła Dariusza Mateckiego. Wszyscy to politycy Suwerennej Polski.

Według nowych informacji, potwierdzonych mediom przez rzecznika Prokuratora Generalnego, Annę Adamiak, wśród zatrzymanych jest czworo byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym osoba pełniąca funkcję dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Piątą osobą jest ksiądz ze zgromadzenia sercanów, Michał O., który miał być beneficjentem Funduszu (według części źródeł nie został zatrzymany jako ostatni, gdyż nie podawano w mediach, że chodzi o duchownego). Tak podał portal Dorzeczy.pl, powołując się na portal Interia.pl.

Jak na razie zarzuty usłyszały trzy osoby. Portal tvn24.pl twierdzi, że dotyczą one przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy, wyrządzenia szkody majątkowej. Dodano, że „zatrzymany beneficjent” usłyszy zarzuty w środę.

W TVN24 prokurator Przemysław Nowak poinformował, w sumie zatrzymanych jest czworo „byłych i obecnych” urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Michał O., beneficjent funduszu.

„Na chwilę obecną o treści tych zarzutów nie informujemy. Z tego powodu, że one mają ścisły związek z osobą, która będzie jutro przesłuchiwana” – powiedział Nowak. Ujawnił jedynie, że chodzi o ustawianie konkursu. „Ten materiał dowodowy wskazuje na podejrzenie, że co najmniej sześć osób popełniło przestępstwo w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości” – powiedział.

Wcześniej poinformowano, że we wtorek służby pojawiły się również w budynkach klasztornych księży ze zgromadzenia sercanów, wydzielonych do użytku fundacji Profeto. Według informacji rzecznika zgromadzenia, akcja rozpoczęła się o godz. 6:00 rano. Fundacja Profeto realizuje dofinansowywany w 95 procentach ze środków Funduszu Sprawiedliwości projekt budowy ośrodka dla osób pokrzywdzonych „Archipelag – Wyspy wolne od przemocy”. Inwestycją kieruje jej inicjator, ks. Michał Olszewski, były egzorcysta. Podano, że prowadzone są względem niego czynności śledcze. Interia i gosc.pl poinformowały, że przeszukania przeprowadzono w trzech budynkach należących do księży sercanów – w Warszawie, Stopnicy i w Stadnikach. Lokalizacje te związane są z fundacją Profeto oraz ks. Michałem O.

Portal Opoka.org.pl przypomina, że Fundusz Sprawiedliwości został utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kiedy na jego czele stał minister Ziobro. Pieniądze pochodziły ze środków zarekwirowanych przestępcom i miały wspierać ofiary przestępstw. Fundusz finansował m.in. zakupy sprzętu dla szpitali, wyposażenia dla strażaków oraz programy pomocowe i prewencyjne.

Po zmianie władzy w Polsce, nowe kierownictwo resortu sprawiedliwości z ministrem Adamem Bodnarem na czele twierdziło, że pieniądze z Funduszu były niewłaściwie wydawane. Uwagę zwrócono wówczas m.in. na projekt „Archipelag”, na którego temat w mediach, głównie powiązanych ze środowiskami lewicowo-liberalnymi, zaczęły pojawiać się negatywne materiały. Krytykowano wysokość dotacji (łącznie ponad 98 mln, z czego do pokrywającego 5 proc. kosztów beneficjenta trafiło ponad 66 mln) dla fundacji o profilu katolickim, a także insynuowano, że za publiczne pieniądze ksiądz Olszewski rzekomo buduje wielkie studia nagraniowe. Zarzucano mu też, że pieniądze dostał „po znajomości” z Ziobrą, choć duchowny twierdzi, że poznał go dopiero po tym, jak Fundacja Profeto wygrała konkurs. W lutym br. OKO Press i TVN24 opublikowały materiał z tezą, że co najmniej 3,6 mln zł z dotacji nie trafiło na budowę ośrodka. Pieniądze te, jak twierdzą, gdzieś zaginęły.

W styczniu br. ministerstwo oświadczyło, że wstrzymuje przyznają wcześniej dotację dla projektu, bez uzasadnienia merytorycznego, co postawiło przyszłość inwestycji pod znakiem zapytania. Transza wynosiła ponad 28 mln złotych, przy czym Fundacja wcześniej wniosła wkład własny (1,6 mln). Środki z Funduszu miały zostać przeznaczone na wykończenie i wyposażenie ośrodka, uruchomienie go i na pokrycie kosztów pierwszego roku działalności.

Ks. Olszewski w wywiadach i wystąpieniach medialnych prezentował projekt jako w pełni realizujący cele Funduszu Sprawiedliwości, co przyznawała też część mediów prorządowych. Wyjaśniał też, że rzekome „studia nagraniowe” nie istnieją, a w rzeczywistości chodzi o nowoczesne sale do muzykoterapii i arteterapii (w projektach budowlanych roboczo określonych jako „Studio 1” itd.). Jak informował, o wielu decyzjach i działaniach resortu dowiadywał się z mediów, zaznaczając, że bardzo szybko wyciekały do nich (np. OKO Press) dokumenty, które wysyłano do ministerstwa. Zdaniem duchownego, ówczesna sytuacja wynikała z tego, że „wielu” osobom przeszkadza fakt, że inwestycja to dzieło kościelne oraz z upolitycznienia sprawy i chęci „’wypalenia’ wszystkiego, co związane z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą”.

Dodajmy, że w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl ks. Olszewski przewidywał, że „będą pewnie wymyślane kolejne nowe “afery”, by za wszelką cenę pokazać zasadność zniszczenia naszego projektu”. Wskazał tu na sprawę aresztowania w trakcie budowy prezesa firmy – generalnego wykonawcy robót budowlanych, oskarżonego o przestępstwa podatkowe. Ksiądz zaznaczał, że Fundacja też była ofiarą tej sytuacji, dodając, że w mediach pojawiły się insynuacje, że Fundacja rzekomo chciała „robić “wały” w porozumieniu z tym człowiekiem, wykorzystując Fundusz Sprawiedliwości”. Podkreślał też, że już wcześniej Fundacja miała doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi.

Z kolei portal „Opoka” opisywał już wcześniej przedsięwzięcie ks. Olszewskiego oraz jego reakcję na działania mediów, które określił jako nękanie. Chodziło tu głównie o próbę „wyłudzenia informacji” o mamy księdza, która jest osobą starszą i schorowaną, przez dziennikarkę OKO Press oraz wydzwaniania przez ten portal do księży sercanów.

Podczas wtorkowej akcji prokuratorzy i funkcjonariusze weszli m.in. do domu byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry. Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki określił to mianem “gangsterskich działań”.

Politycy Suwerennej Polski argumentują, że to działania “bezprawne”, bo – jak uważają – przeszukanie u osób objętych immunitetem jest niezgodne z Konstytucją i ustawami.

Pod koniec stycznia powołano zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Kierownikiem zespołu została prok. Marzena Kowalska.

