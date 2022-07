Sejmowe komisje za przyjęciem Szwecji i Finlandii do NATO

Połączone sejmowe komisje spraw zagranicznych i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały projekty, dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Dziś Sejm zagłosuje w tej sprawie.

Podczas środowego posiedzenia połączonych komisji, projekty ustaw, dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do NATO zaprezentował wiceminister spraw zagranicznych, Piotr Wawrzyk. Powiedział, że rozszerzenie Sojuszu o oba te państwa to historyczny moment, bo do tej pory oficjalnie zachowywały one neutralność.

Wawrzyk podkreślił również, że przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO zasadniczo zmieni otoczenie bezpieczeństwa Polski. Według niego, tzw. przesmyk suwalski przestanie być „problematycznym” obszarem Sojuszu, gdyż Bałtyk stanie się „wewnętrznym morzem” NATO i będzie łatwiej udzielić pomocy krajom z tzw. wschodniej flanki Sojuszu. Dotyczy to głównie państw bałtyckich.

Według relacji Polskiego Radia, debata o projektach ustaw ratyfikujących przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO „przebiegła ponad politycznymi podziałami”, zaś „wszyscy uczestnicy połączonych komisji sejmowych poparli przedstawione przepisy”.

Poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej oświadczył, że jesteśmy świadkami „przełomowej decyzji” dla całego Paktu. Jego zdaniem, dzięki obecności Szwecji i Finlandii w NATO, w Polsce znacznie wzrośnie poczucie bezpieczeństwa.

Władysław Teofil Bartoszewski z PSL powiedział z kolei, że NATO potrzebuje takich sojuszników jak Szwecja i Finlandia. Zwrócił uwagę na nowoczesny, szwedzki przemysł zbrojeniowy, który jego zdaniem wniesie dużo do wspólnego potencjału obronnego Sojuszu. W przypadku Finlandia, poseł przypomniał, że państwo to ma swoje doświadczenia w walce z Rosją, przypominając o wojnie zimowej Finlandii z ZSRR w latach 1939-1940.

Głosowanie w Sejmie nad projektami ustaw odbędzie się w czwartek. Do ich przyjęcia wystarczy zwykła większość głosów, w obecności przynajmniej połowy posłów. Później projektami zajmie się Senat, a potem trafią one do prezydenta.

Przypomnijmy, że sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg ogłosił we wtorek formalne rozpoczęcie procesu ratyfikacji członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. „To wielki dzień dla Finlandii i Szwecji oraz wielki dzień dla NATO” – oświadczył w czasie wtorkowej konferencji prasowej Jens Stoltenberg. W konferencji wzięli udział także ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Finlandii.

Finlandia i Szwecja złożyły w maju formalne wnioski o przystąpienie do NATO. Oba kraje były neutralne przez całą zimną wojnę, a ich chęć przystąpienia do NATO jest jedną z najbardziej znaczących zmian w europejskiej architekturze bezpieczeństwa od dziesięcioleci.

polskieradio24.pl / Kresy.pl