Rzecznik rządu: Polska będzie blokowała rozwiązania dotyczące relokacji migrantów

Polska będzie blokowała rozwiązania dot. relokacji migrantów, bo to bardzo krótkoterminowe myślenie, które de facto spowoduje, że fale migracyjne będą jeszcze dalej idące – oświadczył w niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller był w niedzielę gościem porannego programu na antenie TVP Info. Odniósł się do kwestii relokacji migrantów. Zadeklarował, że Polska będzie blokowała te rozwiązania na poziomie Rady UE. „To jest ten etap, który jest za nami, ale on może jeszcze wrócić po Parlamencie Europejskim. Też będziemy budować koalicję w ramach PE” – oświadczył, cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną.

Zapowiedział, że Polska nie wypełni zobowiązań, jeśli staną się prawem unijnym. „Mamy prawo do tego, aby odmówić i ponieść ewentualne koszty” – powiedział.

Zaznaczył, że „nie może być tak, że te osoby są zmuszane do tego rodzaju sytuacji”. Jak wskazał, efektem relokacji jest zachęta dla przemytników zarabiających na przemycie osób, aby jeszcze więcej tych osób do Europy skierować.

„Zawsze kiedy dyskutujemy o kwestiach migracyjnych, to to podkreślamy” – dodał.

Zobacz także: Premier: Polska nie dopuści do przymusu migracyjnego i nie będzie płacić za błędy innych państw

Przeczytaj: Czechy nie zapłacą kar za migrantów, bo przyjęły „dużą liczbę uchodźców z Ukrainy”? Polski wiceminister odpowiada

„Tego typu mechanizmy, o których dzisiaj mówi UE, de facto zachęcają wszystkich przestępców do tego, aby jeszcze więcej osób kierować do UE” – podkreślił Müller. „To bardzo krótkoterminowe myślenie, to co dzisiaj jest proponowane w UE; de facto tego typu mechanizmy powodują, że fale migracyjne będą jeszcze dalej idące” – ostrzegł.

„Jesteśmy gotowi, aby na terenie Afryki, krajów z których pochodzą migracje, pomagać na miejscu, aby nie dochodziło do tego typu sytuacji” – oświadczył rzecznik rządu.

W czwartek ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zdecydowali w Luksemburgu o tzw. obowiązkowej solidarności. Chodzi o kwestię relokacji migrantów, przybywających przez Morze Śródziemne do Włoch czy na Maltę.

Mimo sprzeciwu ze strony Polski i Węgier, osiągnięto porozumienie w sprawie relokacji migrantów, ponieważ wystarczyła większość kwalifikowana. Poparły je m.in. Francja, Niemcy i Włochy. Przyjęte stanowisko będzie teraz negocjowane z Parlamentem Europejskim, żeby pakiet migracyjny wszedł w życie na początku roku.

Porozumienie zakłada między innymi „obowiązkową solidarność”. Zgodnie z propozycją sprawującej w UE prezydencję Szwecji, państwa będą miały trzy możliwości: przyjąć migrantów, zapłacić za nieprzyjętych (20 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta) albo zdecydować się na tzw. pomoc operacyjną.

Przeczytaj: Komisja Europejska proponuje system „obowiązkowej solidarności” ws. migrantów

Polska była przeciw tej propozycji, zaznaczając, że de facto byłaby zmuszona do przyjmowania migrantów, mając do wybory wyłącznie przyjęcie imigrantów i zapłacenie ekwiwalentu finansowego.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl