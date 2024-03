Rz: W przypadku pijanych Ukraińców konfiskata samochodów może okazać się fikcją

Dopóki nie wejdzie w życie nowa umowa o pomocy prawnej między Polską a Ukrainą, konfiskata samochodów pijanym kierowcom z tego kraju może okazać się fikcją – podaje Rzeczpospolita.

Od 14 marca w Polsce obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają konfiskatę aut pijanym kierowcom. Dotyczą sytuacji, gdy kierujący ma we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Konfiskata następuje również wtedy, gdy sprawca wypadku ma we krwi ponad jeden promil alkoholu, a także w przypadku recydywy. Rzeczpospolita zwraca uwagę w poniedziałek, że przepisy napotkały jednak na poważny problem.

Jedną z osób podpadających pod nowe przepisy jest 22-letni Ukrainiec. Zatrzymano go w Ustroniu na Śląsku, gdzie prowadził samochód, mając ponad 2 promile alkoholu we krwi.

“Złożył wyjaśnienia, przyznał się do zarzutu. Cała zgromadzona dokumentacja, w tym wniosek o tymczasowe zajęcie pojazdu, została przekazana do prokuratury w celu zatwierdzenia” – przekazał w rozmowie z Rz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Cieszynie. Informowaliśmy o podobnej sytuacji w Zakopanem.

Prokuratura ma siedem dni na wydanie postanowienia. Ostateczną decyzję w sprawie konfiskaty podejmie sąd.

Tymczasem art. 228 Kodeksu postępowania karnego przewiduje, że zajęty samochód wyceniony wstępnie na ok. 5 tys. zł trafił do osoby “godnej zaufania”. Policja nie ujawniła, komu przekazano pojazd. “Gdyby jednak ‘opiekun’ samochodu wyjechał nim do Ukrainy, a w Polsce sąd orzeknie konfiskatę, to w Ukrainie [pisownia oryginalna] na razie grzywny nikt nie wyegzekwuje” – pisze Rz.

Jak wskazuje gazeta, umowa o pomocy prawnej Polski z Ukrainą z 1993 r. nie przewiduje wykonania kar nieizolacyjnych na terytorium drugiego państwa. Taką możliwość zapewni jednak nowa umowa, którą wynegocjował poprzedni rząd PiS we wrześniu 2023 r.

Jej projekt aktualnie oczekuje w Sejmie i jest w pierwszym czytaniu. Musi go przegłosować parlament, a następnie podpisać prezydent Andrzej Duda.

rp.pl / next.gazeta.pl / Kresy.pl