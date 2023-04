Rumunia chce kupić F-35

Portal Jewropejska Prawda przytoczył we wtorek wypowiedź Melnyka dla RND, który odpowiadał na pytanie dziennikarza o to, czy uważa wsparcie Niemiec za wystarczające. "Jesteśmy za to wdzięczni, ale niestety trzeba powiedzieć, że to zdecydowanie za mało. Czołgi to dobry pierwszy krok, ale to wcale nie gwarantuje, że Ukraina będzie teraz w stanie szybko odeprzeć Rosjan" – odpowiedział wiceminister, w czasie swojej misji w Niemczech wielokrotnie krytykujący ten kraj.

Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych stwierdził, że aby zrozumieć sytuację, należy porównać tempo, w jakim walczące strony mogą uzupełniać rezerwę pojazdów pancernych - "O ile nam wiadomo, Rosjanie potrafią naprawić lub wyprodukować do 10 czołgów dziennie. Dlatego mamy nadzieję, że Niemcy będą kontynuować kurs zarówno z czołgami podstawowymi, jak i inną bronią".