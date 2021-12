Rumunia planuje odkupić od Norwegii 32 myśliwce F-16

Rumuńskie ministerstwo obrony planuje zakup 32 myśliwców F-16 należących do Królewskich Norweskich Sił Powietrznych w związku z przejściem kraju skandynawskiego na F-35 – poinformowały rumuńskie media.

Według lokalnych doniesień, rumuńskie ministerstwo obrony planuje zakup 32 myśliwców F-16 należących do Królewskich Norweskich Sił Powietrznych w związku z przejściem kraju skandynawskiego na F-35

Chociaż norweskie odrzutowce są już w piątej dekadzie służby, wciąż mają większe możliwości niż F-16, które są obecnie w służbie w Rumunii. 17 rumuńskich F-16 zostało przeniesionych z Portugalii w latach 2016-2021.

Zobacz też: Rumunia zainteresowana odkupieniem norweskich F-16

Według doniesień transfer miałby się odbyć na podstawie umowy o wartości 454 mln euro przed opodatkowaniem. Cena ta obejmowałaby wsparcie logistyczne i prace modernizacyjne.

Norwegia rezygnuje z floty F-16, kontynuując prace nad przejściem na F-35. Do tej pory odebrała 34 myśliwce, a ostatnia partia dotarła do Norwegii 9 grudnia. Na początku tego miesiąca norweskie ministerstwo obrony ujawniło, że osiągnęło porozumienie z amerykańskim dostawcą usług lotniczych Draken International na sprzedaż do 12 myśliwców F-16 firmie.

Ogłaszając sprzedaż na początku grudnia, ministerstwo obrony poinformowało, że „kontynuuje rozmowy z sojusznikami NATO na temat sprzedaży kilku norweskich F-16”.

Zobacz też: Finlandia kupi F-35 Lightning II

Jak informowaliśmy w listopadzie ub. roku, Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu możliwej zagranicznej sprzedaży wojskowej rządowi Rumunii w zakresie modernizacji i wsparcia logistycznego F-16 oraz związanego z nim wyposażenia za szacunkowy koszt 175,4 mln dolarów.

Sprzedaż ma poprawić zdolność Rumunii do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez unowocześnienie jej awioniki w celu spełnienia wymagań interoperacyjności dla zaszyfrowanych systemów łączności używanych przez siły NATO. „Ta zwiększona zdolność do bezpiecznej komunikacji pomoże Rumunii w obronie jej ojczyzny i stacjonującego tam personelu USA. Rumunia wykazała znaczne zaangażowanie finansowe w modernizację swoich sił zbrojnych, co jeszcze bardziej zwiększy jej interoperacyjność z NATO. Rumunia nie będzie miała trudności z wchłonięciem tych zdolności w swoje siły zbrojne” – dodał Departament Stanu w komunikacie.

Kresy.pl