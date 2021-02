Ruch Hołowni ma swoje koło poselskie w Sejmie

Utworzenie koła poselskiego Polska 2050 stało się możliwe po tym, jak do ruchu Szymona Hołowni dołączyła dotychczasowa posłanka KO, Paulina Hennig-Kloska. Nowe koło zostało już oficjalnie zarejestrowane.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu, oficjalnie zostało zarejestrowane nowe koło poselskie Polska 2050. Tym samym ruch polityczny byłego publicysty, pisarza i prezentera telewizyjnego, Szymona Hołowni, posiada swoją oficjalną reprezentację w polskim parlamencie.

Koło poselskie Polska 2050 tworzą trzy posłanki, wcześniej związane z partiami lewicowo-liberalnymi: Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska.

Pierwsza z tych posłanek, która jako pierwsza oficjalnie dołączyła do ruchu Hołowni, była wcześniej posłanką Lewicy. Przez lata działała w partii Zielonych, potem współtworzyła Wiosnę Roberta Biedronia. Pochodzi z Łodzi, była zaangażowaną aktywistką miejską, znaną także z proimigracyjnych poglądów i wspierania ideologii gender. Jesienią ub. roku na jej zaproszenie do Polski przybyła specjalna delegacja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, ciała doradczego Rady Europy.Miała zbadać m.in. kwestię przyjmowanych przez samorządy tzw. uchwał o strefach wolnych od ideologii LGBT.

Joanna Mucha dołączyła do Polski 2050 w ubiegłym miesiącu. Przez wiele lat była znaną i rozpoznawalną posłanką PO, a potem Koalicji Obywatelskiej. Politycznie kojarzona z Donaldem Tuskiem, za jego rządów była ministrem sportu. Jak pisaliśmy, Mucha namawiała do przyjmowania przez Polskę migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a także ostro krytykowała koncepcję powołania Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP.

Paulina Hennig-Kloska przeszła do ruchu Hołowni parę dni temu. W 2015 roku dostała się do Sejmu jako polityk Nowoczesnej Ryszarda Petru, później należała do Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej do Polski 2050 dołączył też senator Jacek Bury (wcześniej PO-KO). Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że w ruchu Hołowni coraz wyraźniej obecni są ludzie w jakimś stopniu kojarzeni lub powiązani z byłym premierem Donaldem Tuskiem.

Posłanki nowego koła poselskiego poinformowały o złożeniu do marszałek Sejmu wniosku w sprawie rejestracji we wtorek przed południem. Wyraziły wówczas nadzieję na szybką rejestrację. Podkreślały też, koło daje większe możliwości reprezentowania osób popierających ruch Hołowni. Liczą też, że dołączą do nich kolejne posłanki i posłowie.

