Rozpoczęła się dostawa samolotów C-130H Hercules dla Polski

„Rozpoczęły się dostawy samolotów C-130H Hercules, które zwiększą poziom dostępności operacyjnej floty transportowej Polskich Sił Powietrznych. Łącznie pozyskujemy 5 takich maszyn” – czytamy w komunikacie.

Rozpoczęły się dostawy samolotów C-130H Hercules, które zwiększą poziom dostępności operacyjnej floty transportowej 🇵🇱 Sił Powietrznych. Łącznie pozyskujemy 5 takich maszyn. pic.twitter.com/kpA9JLSXYV — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 14, 2022

Na początku czerwca, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia podpułkownik Krzysztof Płatek poinformował, że w drodze do Polski jest już pierwsza partia wozów typu MRAP Cougar 4×4. Dodał, że pierwszy samolot transportowy C-130H jest już przygotowywany do lotu przez Atlantyk do Polski.

„Co ważne, są to pojazdy o przebiegach wynoszących zaledwie ok. 200 km. Natomiast pierwszy C-130H HERCULES przeszedł już sprawdzenia w locie i jest szykowany do przelotu nad Atlantykiem” – dodał.

Umowa na pozyskanie pięciu samolotów C-130H została podpisana w kwietniu w ramach programu Excess Defense Articles. Samoloty trafią do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego

„Podpisaliśmy umowę na pozyskanie w ramach programu Excess Defense Articles 5 samolotów C-130H. Samoloty trafią do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu i zwiększą nasze możliwości transportowe. Przylotu pierwszego z nich spodziewamy się jeszcze w tym roku” – informował Mariusz Błaszczak.

Podpisaliśmy umowę na pozyskanie w ramach programu Excess Defense Articles 5 samolotów C-130H. Samoloty trafią do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w #Powidz i zwiększą nasze możliwości transportowe. Przylotu pierwszego z nich spodziewamy się jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/vHmNilMzoN — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 14, 2021

Kresy.pl